Trắng đêm hân hoan, xúc động chờ xem diễu binh, diễu hành

Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2-9 chính thức bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng ngày 30-8 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Chị Thu Thủy (giữa) cùng nhóm bạn có mặt từ trưa 29-8 trên đường Thanh Niên để chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Nhóm chuẩn bị đầy đủ ô, nón, áo mưa đề phòng thời tiết và mang theo đồ ăn như gà luộc, xôi, bánh tẻ để dùng bữa tối ngay tại chỗ. Ảnh: Uyển Nhi

Tuy nhiên, từ suốt từ sáng tới chiều tối 29-8, rất đông người dân đã đổ về chật kín dọc các tuyến phố gần Quảng trường Ba Đình cũng như các vị trí "đẹp" trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội dự kiến các khối diễu binh, diễu hành đi qua để "giữ chỗ", chờ tận mắt chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước sáng 30-8.

Lượng người càng về chiều tối càng tăng khiến nhiều tuyến phố quanh khu vực Ba Đình trở nên sôi động, háo hức, rộn ràng.

Khoảng 19 giờ tối 29-8, Hà Nội bất ngờ mưa to, nhưng hàng ngàn người vẫn kiên trì ngồi chờ dưới mưa để đợi xem Tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Phóng viên Báo Người Lao Động đang có mặt tại hiện trường sẽ tường thuật trực tiếp cảnh người dân trắng đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30-8.