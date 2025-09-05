VIDEO: Đường bị lũ cuốn, học sinh đi thuyền vượt ghềnh đá đến trường khai giảng

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều học sinh ở bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) di chuyển trên thuyền máy để vượt sông để đến trường dự khai giảng năm học mới.

Video hình ảnh các học sinh đi thuyền vượt ghềnh để kip khai giảng. Nguồn: L. Nhưn

Được biết, trận lũ lịch sử cuối tháng 7-2025 đã cuốn trôi 36 căn nhà, phá hỏng điểm trường tiểu học và mầm non của bản Cha Nga. Con đường vốn có thể di chuyển bằng xe máy từ Cha Nga ra trung tâm xã Mỹ Lý cũng bị xóa sổ. Nhiều ngày nay, để vào bản, người dân bản phải đi bộ men theo sườn núi, rồi dùng xuồng máy vượt thác ghềnh, mất gần 4 giờ đồng hồ để ra trung tâm xã mua nhu yếu phẩm.

Trong ngày 4-9, các phụ huynh dùng thuyền máy để đưa 30 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (DTBT) THCS Mỹ Lý ra trung tâm xã, và 13 học sinh bậc THPT ra xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An) để kịp lễ khai giảng năm học.

Được biết, để đến trường, phụ huynh cùng học sinh phải di chuyển trên sông khoảng 2 giờ, sáng 5-9, các em đã đến trường dự khai giảng an toàn.

Các học sinh đi thuyền đến trường để kịp dự lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Cắt từ clip

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, cho biết do mưa lũ, tuyến đường vào bản Cha Nga bị hư hỏng, cuốn trôi nên một sinh cấp 2, và cấp 3 phải đi xuồng ra để đến trường kịp dự khai giảng năm học mới.