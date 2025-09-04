Thời tiết lễ khai giảng ngày 5-9: Nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo thời tiết phục vụ lễ khai giảng năm học 2025-2026 ngày mai 5-9.

Ảnh minh hoạ

Tại khu vực Bắc Bộ, dự báo ngày có mây, nắng, một số nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ phổ biến 24-35°C, có nơi trên 35°C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ 26-36°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác. Nhiệt độ 24-34°C, có nơi trên 34°C.

Từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và ven biển Quảng Ngãi đến Lâm Đồng, ban ngày trời nắng; chiều tối và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ 24-34°C.

Đề phòng mưa rào và dông vào chiều tối

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn; chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to. Nhiệt độ 20-31°C.

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn; chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ 23-33°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo TP HCM ngày nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 65-75%. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C, cao nhất 31-33°C.