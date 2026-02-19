HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

VIDEO: Giám đốc Công an Thanh Hóa tới hiện trường, chỉ đạo phá án vụ ném mìn

Tuấn Minh

(NLĐO)- Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới hiện trường chỉ đạo phá án vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết

Ngay trong đêm 18-2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026) xảy ra vụ việc em rể ném mìn vào nhà anh vợ khiến 10 người bị thương, xảy ra tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, phá án.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới hiện trường vụ ném mìn chỉ đạo phá án

Tại hiện trường, Thiếu tướng Tô Anh Dũng và Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh nguyên nhân, động cơ gây án, tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát toàn diện các đối tượng liên quan; đồng thời triển khai ngay các biện pháp nắm tình hình, kịp thời trấn an dư luận, không để phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết), tại gia đình ông L.T.H. (SN 1974; ngụ tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn) xảy ra một vụ nghi dùng vật liệu nổ tự chế (mìn) tại khu vực phòng khách, làm 10 người bị thương.

Nghi phạm gây ra vụ án được xác định là Kiều Văn Thanh (SN 1972; ngụ tổ dân phố Ngọc Sơn, phường Nghi Sơn, là em rể ông H.) sau đó được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực kho xăng dầu Anh Phát (tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn).

Hiện, nguyên nhân vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Nghi án em rể ném mìn vào nhà anh vợ, 10 người nhập viện cấp cứu

Nghi án em rể ném mìn vào nhà anh vợ, 10 người nhập viện cấp cứu

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra nghi án em rể ném mìn vào nhà anh vợ vào chiều tối mùng 2 Tết khiến 10 người nhập viện cấp cứu

Truy tố người đàn ông ném mìn giải quyết mâu thuẫn cùng lúc 3 tội danh

(NLĐO)- Bị can Trương Đình Lân (SN 1977) bị đề nghị truy tối với ba tội danh gồm giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại tài sản

Đến đòi nợ, 2 người đàn ông bị chủ nhà ném mìn?

(NLĐO)- Khi 2 người đàn ông đến đòi nợ thì bị chủ nhà ném một vật nghi là mìn khiến họ sợ hãi vứt xe máy bỏ chạy. Sau tiếng nổ, mặc dù không ai bị thương nhưng chiếc xe máy bị hư hỏng nặng

