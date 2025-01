VIDEO: Giao thông Hà Nội ùn tắc dài giờ cao điểm

Những ngày qua, nhiều tuyến đường, nút giao thông lớn tại TP Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.



Khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ

Theo ghi nhận vào sáng 11-1 của Báo Người Lao Động, dù là sáng cuối tuần, tại các nút giao thông lớn như Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến nhiều tài xế mất đến 2-3 nhịp đèn để đi qua đoạn đường khoảng 150 m. Tương tự, tại đường Láng đi qua nút giao Láng Hạ-Lê Văn Lương, đoạn đường tắc dài khoảng 450 m, mất khoảng 5-10 phút để đi qua được nút giao này...

Khu vực đường Nguyễn Trãi ra nút giao Khuất Duy Tiến ùn ứ kéo dài

Lực lượng CSGT có mặt tại những "điểm nóng" để phân luồng và hỗ trợ điều tiết nhằm giảm thiểu ùn tắc. Phần lớn người tham gia giao thông chấp hành luật giao thông, di chuyển chậm rãi theo hàng lối, ít tình trạng leo lên vỉa hè như trước kia.

Thời điểm cuối năm, người dân Thủ đô Hà Nội tất bật với nhu cầu mua sắm, vận chuyển hàng hóa và đi lại nhiều hơn thường ngày. Cùng thời điểm này, Nghị định 168 chính thức có hiệu lực từ 1-1-2025.

Chị Mai Lan, 32 tuổi, sống tại quận Thanh Xuân, nói: "Trước đây, tôi thừa nhận có lúc cố vượt đèn vàng vì nghĩ chờ thêm chút nữa là phí thời gian. Nhưng bây giờ, với mức phạt cao quá, mình phải cẩn thận hơn. Giờ mỗi lần ra đường, tôi luôn nhắc nhở bản thân tuân thủ luật để không gặp phiền phức không đáng có".

Dòng xe chen chúc nhau mỗi khi di chuyển qua đây

Anh Nguyễn Huy, một nhân viên văn phòng làm việc trên đường Láng, cho biết: "Buổi sáng đi làm thường rất vội, nhưng giờ không dám lấn vỉa hè hay phóng nhanh nữa. Cứ đi đúng luật thôi, dù chậm nhưng đỡ lo bị phạt, an toàn hơn".

Tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm chiều tối 9-1 ở nút giao hầm chui Đường vành đai 3 - Đại lộ Thăng Long, TP Hà Nội. Nguồn: OFFB

Người dân đã tuân thủ dừng trước đèn tín hiệu

Nghị định 168/2024 có hiệu lực từ 1-1-2025 quy định mức xử phạt nhiều lỗi vi phạm giao thông tăng gấp hàng chục lần.

Theo đó, Nghị định 168 sẽ xử lý nghiêm khắc những hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, thể hiện ý thức coi thường pháp luật khi tham gia giao thông với việc nâng mức phạt tiền rất cao như người điều khiển ôtô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông mức phạt tiền được nâng từ 4 - 6 triệu đồng lên 18 - 20 triệu đồng.

Khu vực đường Láng giao thông cũng ùn ứ nghiêm trọng

Hành vi vận chuyển hàng trên xe không chằng buộc chắc chắn; cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thực thi công vụ; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông... sẽ có mức phạt cao gấp 3 - 30 lần so với hiện hành.

Hành vi mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông mức phạt tăng rất mạnh đến 36 - 50 lần. Đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, mức xử phạt cũng tăng so với hiện hành.