Kinh tế

VIDEO: Giây phút trùng phùng giữa chiến sĩ và người thân sau A80 khiến ai cũng xúc động

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Nhiều chiến sĩ đã có khoảnh khắc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng xúc động bên gia đình, người yêu và bạn bè sau khi kết thúc lễ diễu binh, diễu hành A80

Sáng 2-9, chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa chiến sĩ và người thân sau A80

Sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân cả nước. Mỗi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt, tiếng hò reo phấn khởi, đầy tự hào, tiếp thêm sức mạnh cho các chiến sĩ đã miệt mài tập luyện nhiều tháng qua.

Khi hoàn thành phần diễu hành và rút về sân vận động Quần Ngựa, điểm tập kết cuối cùng, nhiều chiến sĩ đã có những khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng xúc động bên gia đình, người yêu và bạn bè.

Trên tuyến đường Đốc Ngữ, ngay cạnh sân Quần Ngựa, những cái ôm vội vàng, cái bắt tay ấm áp hay tấm hình chụp chung đều trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết bởi họ chính là những người trực tiếp góp phần làm nên thành công của sự kiện trọng đại của đất nước.

VIDEO: Giây phút trùng phùng giữa chiến sĩ và người thân sau A80 khiến ai cũng xúc động- Ảnh 1.

Chiến sĩ chụp hình cùng người thân, bạn bè của mình

Một số chiến sĩ tranh thủ bế con nhỏ, cháu của mình để chụp vài tấm hình kỷ niệm rồi gửi lại cho người thân trước khi trở lại nhiệm vụ.

Những người lính trẻ có người yêu xúc động nắm tay qua hàng rào, trao nhau món quà nhỏ tự tay chuẩn bị. Có cô gái bật khóc khi thời gian gặp gỡ chỉ vỏn vẹn vài phút, khiến nhiều người chứng kiến cũng nghẹn ngào.

VIDEO: Giây phút trùng phùng giữa chiến sĩ và người thân sau A80 khiến ai cũng xúc động- Ảnh 2.

Cái nắm tay vội vàng giữa chiến sĩ và người yêu

Khoảnh khắc xúc động giữa người thân, người yêu và chiến sĩ

Ngoài gia đình và người yêu, bạn bè của các chiến sĩ cũng tìm đến, cùng nhau chụp tấm hình kỷ niệm và gửi gắm món quà nhỏ thay cho lời động viên.

Với nhiều người dân, hình ảnh chiến sĩ sau diễu binh được người thân, người yêu đón chờ là minh chứng sống động cho niềm tự hào và tình cảm thiêng liêng dành cho lực lượng vũ trang trong ngày lễ trọng đại của đất nước.

VIDEO: Giây phút trùng phùng giữa chiến sĩ và người thân sau A80 khiến ai cũng xúc động- Ảnh 3.

Tấm bảng do bạn bè của chiến sĩ nữ tặng

VIDEO: Giây phút trùng phùng giữa chiến sĩ và người thân sau A80 khiến ai cũng xúc động- Ảnh 4.

Những món quà nhỏ trao tay

VIDEO: Giây phút trùng phùng giữa chiến sĩ và người thân sau A80 khiến ai cũng xúc động- Ảnh 5.

Người thân, bạn bè tìm kiếm chiến sĩ để gửi những món quà

 

Khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành "tỏa sáng" trong sự hân hoan của người dân

Khoảnh khắc các khối diễu binh, diễu hành "tỏa sáng" trong sự hân hoan của người dân

(NLĐO) - Sau khi diễu binh qua Quảng trường Ba Đình, các đội hình diễu binh, diễu hành lần lượt tỏa ra khắp tuyến phố trong sự chào đón hân hoan của người dân.

Bệnh nhân ngồi xe lăn, đeo dây truyền háo hức xem trực tiếp lễ diễu binh

(NLĐO) - Dù ngồi xe lăn hay mang vết thương, nhiều bệnh nhân vẫn háo hức theo dõi lễ diễu binh, diễu hành, hòa nhịp cùng y, bác sĩ trong ngày Quốc khánh 2-9.

Nam thanh niên nhận lại toàn bộ giấy tờ đánh rơi trong đêm chờ xem diễu binh A80

(NLĐO)- Trong không khí trang trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, nhiều người dân đã để lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, tình người.

