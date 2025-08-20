HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Hai ngã tư liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tại 2 ngã tư giao cắt đường Trịnh Kiểm ở Thanh Hóa liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông khiến người dân địa phương lo lắng

Theo phản ánh của người dân sinh sống tại mặt bằng khu dân cư 584 Nam Đông Phát và khu phố Thành Yên, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, tại 2 ngã tư về 2 khu dân cư giao cắt với đường Trịnh Kiểm đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông khiến người dân lo lắng.

2 ngã tư đường liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe tải hôm 19-8 khiến 2 ô tô hư hỏng nặng

Ông Lê Kim Cường (ngụ phố Thanh Yên, phường Quảng Phú) cho biết kể từ khi 2 ngã tư đường Lê Trang Tông và đường Hoàng Đình Ái hoàn thành, giao cắt qua đường Trịnh Kiểm (là tuyến đường vành đai của TP Thanh Hóa trước đây, có rất đông phương tiện qua lại) tạo thành 2 ngã tư, tại đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.

"Liên tục trong các tháng gần đây, người dân quanh khu vực đường Trịnh Kiểm, đoạn ngã tư mặt bằng khu dân cư 584 Nam Đông Phát, chứng kiến nhiều vụ va chạm giao thông giữa các phương tiện lưu thông qua đây. Đa số các vụ va chạm chưa gây ra hậu quả nặng về người nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn"- ông Cường chia sẻ.

2 ngã tư đường liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông ở Thanh Hóa - Ảnh 2.

Một người đàn ông đi xe máy bị tai nạn giao thông tại ngã tư Trịnh Kiểm và Lê Trang Tông

Ông Long Vương Tuấn (sống gần ngã tư Trịnh Kiểm) cho biết gần đây nhất, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 19-8 một chiếc ô tô tải khi đi tới ngã tư Trịnh Kiểm giao Lê Trang Tông đã bất ngờ va chạm với xe ô tô con.

Vụ va chạm đã làm ô tô tải lật ngang, ô tô con bị hư hỏng nặng phần đầu. Rất may 2 tài xế chỉ bị thương nhẹ.

"Nhà tôi sống ngay ngã tư, nên đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn giao thông, trung bình mỗi tháng có tới 2-3 vụ tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do tuyến đường mật độ giao thông đông đúc, trong khi tại đây chưa có hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra, đường Trịnh Kiểm là đường lớn, có dải phân cách giữa nên các phương tiện thường đi rất nhanh, thiếu quan sát là xảy ra tai nạn"- ông Tuấn cho hay.

Clip người dân cung cấp 1 vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy ngày 11-2-2025

Cũng theo ông Tuấn, tại khu vực này có rất nhiều khu dân cư, có rất đông người qua lại. Buổi chiều có rất nhiều người (trong đó có đông trẻ em) băng cắt qua đường Trịnh Kiểm sang các công viên ở Đông Phát, Bố Vệ để vui chơi, tiềm ẩn tai nạn rất lớn.

Nhiều người dân tại các khu dân cư ở đây mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc khảo sát, cho lắp đặt hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông để giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông xảy ra tại đây.

