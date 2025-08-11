VIDEO: Hai người mặc đồng phục bảo vệ đấm tới tấp 1 công nhân

Ngày 11-8, một lãnh đạo UBND phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết đã nắm được thông tin vụ việc 2 người mặc đồng phục bảo vệ đấm tới tấp 1 công nhân xảy ra trước cổng Công ty Wistron tại KCN Đồng Văn 3 (trước đây thuộc phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; nay là phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Clip vụ việc 2 người mặc đồng phục bảo vệ đấm 1 công nhân ở Ninh Bình

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh 2 người đàn ông đội mũ, mặc đồng phục bảo vệ đấm tới tấp vào người một người đàn ông mặc trang phục công nhân.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 9-8, tại cổng Công ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam), có địa chỉ tại Khu công nghiệp Đồng Văn 3 (phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Hình ảnh 2 bảo vệ đấm tới tấp nam công nhân. Ảnh cắt từ clip

Bị đấm liên tiếp nhiều cú đấm, nam công nhân này gục xuống và nằm bất động trên đất. Sau khi hành hung nam công nhân, 2 người trên đi vào cổng công ty.

Sự việc được một số người chứng kiến quay lại, trong đoạn video còn nghe rõ một người phụ nữ nói "đây nhá, 2 người này đánh em tôi". Nhiều người đã tỏ ra bất bình trước hành vi của 2 người được cho là bảo vệ của công ty.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.