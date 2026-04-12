VIDEO: Hai nhóm phụ nữ đánh nhau, nhiều người vây quanh quay clip

Trước đó, tối 11-4, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút 30 giây ghi lại cảnh xô xát, ẩu đả diễn ra giữa 2 nhóm phụ nữ trên đường Đặng Tất, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Video nhóm phụ nữ ẩu đả trên đường phố. Nguồn: MXH

Theo hình ảnh từ clip, sự việc bắt đầu từ việc cãi vã gay gắt giữa nhiều phụ nữ. Hai bên sau đó lao vào tấn công nhau bằng các hành vi như túm tóc, tát, xô đẩy. Một số người bị quật ngã xuống đường nhưng vẫn tiếp tục giằng co, kéo theo nhiều người khác bị cuốn vào.

Một số thanh niên đi cùng có động thái can ngăn, tách những người đang ẩu đả. Tuy nhiên, cũng có người tiếp tục kích động, khiến tình hình thêm căng thẳng, tràn ra lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông.

Được biết, trong suốt thời gian xảy ra sự việc, có hàng chục người đứng xung quanh theo dõi nhưng hầu như không có biện pháp can thiệp. Nhiều người còn dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.

Hai nhóm phụ nữ xông vào ẩu đả trước sự chứng kiến của nhiều người. Ảnh: Cắt từ clip

Liên quan đến sự việc trên, hiện cơ quan chức năng phường Thành Vinh đã vào cuộc xác minh, làm rõ.