Thời sự

VIDEO: Hàng tấn cá chết nổi trắng tại các lồng, bè nuôi trên sông Lam

Đức Ngọc

(NLĐO) - Nhiều hộ nuôi cá tại các lồng, bè trên sông Lam bất ngờ khi phát hiện cá chết nổi trắng mặt sông.

Ngày 4-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết tại một số lồng, bè nuôi cá trên sông Lam xuất hiện tình trạng cá chết chưa rõ nguyên nhân.

Cá nuôi tại các lồng, bè trên sông Lam bất ngờ chết hàng loạt. Nguồn: MXH

Theo ghi nhận, không chỉ cá nuôi trong lồng bè của người dân bị chết mà cá tự nhiên bên ngoài cũng chết, trôi dạt vào bờ. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, địa phương ghi nhận tình trạng cá chết trên sông Lam.

Theo ông Trần Văn Tưởng, trú xã Anh Sơn, cho biết sáng ra cho cá ăn thì thấy cá nhỏ có biểu hiện yếu, sau đó cá lớn cũng chết dần. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 350 con, chủ yếu là cá trắm chuẩn bị đến kỳ thu hoạch nặng từ 1,5 - 3 kg trong lồng chết sạch. Bao nhiều tiền đầu tư, công sức chăm sóc giờ đều mất hết.

Thống kê sơ bộ cho thấy có hàng chục lồng bè nuôi cá của người dân bị ảnh hưởng trong sáng 4-5. Đây là hiện tượng bất thường, bởi hoạt động nuôi cá lồng tại khu vực lâu nay vẫn diễn ra ổn định.

Theo lãnh đạo xã Anh Sơn, việc cá chết nghi ngờ liên quan đến nguồn thải từ một nhà máy mới chỉ là ý kiến từ phía người dân. Chính quyền địa phương đang đề nghị cơ quan chuyên môn sớm lấy mẫu nước, mẫu cá để xét nghiệm, xác định nguyên nhân cụ thể, tránh gây hoang mang trong dư luận và thiệt hại kéo dài cho người dân.

VIDEO: Hàng tấn cá chết nổi trắng tại các lồng bè nuôi trên sông Lam - Ảnh 1.

Cá tại các lồng, bè chết hàng loạt. Ảnh: Người dân cung cấp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 17 giờ ngày 3-5, tại xã Nhân Hòa (Nghệ An) xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sét. Một tia sét đã đánh trực tiếp vào bể chứa mật mía của nhà máy mía đường thuộc Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam, làm bể bị thủng.

Sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía trong bể tràn ra khuôn viên nhà máy. Sau khi sự việc xảy ra, Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam đã khắc phục sự cố để ổn định sản xuất.

CLIP: Cá chết trắng mặt hồ Bồng Sơn

(NLĐO) - Cá thiếu oxy và chết hàng loạt, nổi trắng mặt hồ Bồng Sơn ở Hà Tĩnh.

Cá chết bất thường, hồ nước giữa Đồng Hới bốc mùi suốt nhiều ngày

(NLĐO) - Hiện tượng cá chết hàng loạt xảy ra tại hồ Nam Lý, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Clip cá chết hàng loạt sau mưa to ở TP HCM

(NLĐO) - Sau cơn mưa chiều qua, một đoạn dài trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

