Văn hóa - Văn nghệ

Video: Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ gấp rút luyện tập cho đêm "Âm vang Tổ quốc"

Yến Anh

(NLDĐO)- Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của quân đội và công an đang gấp rút luyện tập cho màn diễu binh, biểu diễn trong "Âm vang Tổ quốc".

Chương trình chính luận nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện cùng Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ gấp rút luyện tập cho đêm "Âm vang Tổ quốc" - Ảnh 1.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

Đồng thời, chương trình cũng hướng tới nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng như 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế Lao động, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng của Quân đội và Công an đang gấp rút luyện tập cho màn diễu binh, biểu diễn thực cảnh trong "Âm vang Tổ quốc". Video: Châu Xuyên

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng hé lộ màn diễn đặc biệt của chương trình chính luận nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" với sự góp mặt của hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ, 

Theo đó, màn thực cảnh này sẽ là khoảnh khắc xúc động nhất, tạo điểm chạm thị giác mạnh cho chương trình.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ gấp rút luyện tập cho đêm "Âm vang Tổ quốc". Video: Châu Xuyên

"Với tên gọi "Bình yên Tổ quốc", chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp rằng: Từ biển trời bao la, nơi biên cương gió lộng đến từng con phố, luôn có hình ảnh người chiến sĩ quân đội, công an âm thầm làm nhiệm vụ, canh giữ từng tấc đất, gìn giữ bình yên cho nhân dân" - đạo diễn Nguyễn Trung Dũng nói.

Góp mặt trong chương trình, Hòa Minzy tiết lộ sẽ trình diễn ca khúc "Người Việt thương nhau" cùng 500 diễn viên múa. Nữ ca sĩ cho hay sự kết nối với 500 diễn viên múa không chỉ là đội hình sân khấu, mà là sự cộng hưởng của 500 trái tim.

Theo Hòa Minzy, ca khúc được lựa chọn mang đậm tính cảm xúc, đòi hỏi sự hòa quyện giữa chất liệu giao hưởng và tinh thần dân gian - hai yếu tố mà cô theo đuổi trong âm nhạc thời gian qua. Cô kỳ vọng tiết mục sẽ chạm đến cảm xúc của nhiều tầng lớp khán giả, từ các thế hệ đi trước đến giới trẻ hôm nay.

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận cảm thấy "áp lực tích cực" khi đứng chung với nhiều nghệ sĩ gạo cội trong chương trình. Theo cô, "Âm vang Tổ quốc" không đơn thuần là một đêm diễn mà là cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ, cùng kể câu chuyện về đất nước qua các dòng chảy âm nhạc từ cách mạng, giao hưởng đến rock đương đại.

Ngày 24-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành kế hoạch về tổ chức bắn pháo hoa trong chương trình nghệ thuật chính luận "Âm vang Tổ quốc" tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo kế hoạch, các điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và đường đua F1 (phường Từ Liêm). Trong đó, pháo hoa hỏa thuật sẽ được lắp đặt trên mái khán đài B; pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp bố trí tại khu vực đường đua F1.

Tổng số pháo hoa gồm 900 quả pháo tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp và 60 giàn pháo hỏa thuật dạng phun hoa. Thời gian bắn dự kiến bắt đầu từ 20 giờ 10 ngày 28-4 và kéo dài theo kịch bản của chương trình nghệ thuật chính luận "Âm vang Tổ quốc".

Nhận vé xem concert "Âm vang Tổ quốc" qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận

(NLĐO)- Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" phát vé miễn phí thông qua ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận.

