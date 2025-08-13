Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Ngày 13-8, tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), đã diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ 3 chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước (Ban Chỉ đạo), đã dự, tặng quà động viên các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tặng quà các lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 13-8

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an, cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành. Trong buổi tổng hợp luyện có sự xuất hiện của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại, từ các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar, đến các loại khí tài đặc chủng như tác chiến điện tử, công binh, thông tin liên lạc, hóa học...

Phát biểu tại buổi tổng hợp luyện, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh rất xúc động, tự hào khi theo dõi hoạt động tổng hợp luyện ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các lực lượng trực tiếp tham gia buổi tổng hợp luyện lần thứ 3. Buổi tổng hợp luyện là kết quả của quá trình tập luyện, nỗ lực của các lực lượng từ chiến sĩ, sĩ quan của quân đội, công an nhân dân cho đến tất cả các lực lượng từ lãnh đạo, chỉ huy, công tác bảo đảm, hậu cần, kỹ thuật, quân y và công tác thông tin tuyên truyền.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết chúng ta đang hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó có Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt là toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thi đua lập thành tích Kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Trong tổng kết 50 năm kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương khi các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là cuộc diễu binh, diễu hành tại TP HCM đã tạo nên một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc, đặc biệt là lan tỏa đến thế hệ trẻ Việt Nam.

Với niềm tự hào đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương kỳ vọng các thế hệ của chúng ta hôm nay, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiều hoạt động vừa qua, để đạt kết quả tốt nhất trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bên cạnh công tác tập luyện, hợp luyện, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị bảo đảm, chăm lo đời sống cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tốt nhất để chúng ta hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh sự kiện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là sự kiện đỉnh cao, dứt khoát phải lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, cao hơn nữa, xa hơn nữa làn sóng yêu nước mạnh mẽ, yêu dân tộc và niềm tự hào dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh buổi tổng hợp luyện ngày 13-8:

Tham gia buổi tổng hợp luyện lần 3 có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện, trong đó có các khối đứng, khối xe chỉ huy - Tổ quân kỳ, khối xe chỉ huy - Tổ công an kỳ, 42 khối đi hợp luyện với 14 khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an.

Buổi kiểm tra tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và thực hiện diễu binh, diễu hành.

Các nữ chiến sĩ thuộc Khối quân nhạc của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam

Khối Nam sĩ quan Cục tác chiến Điện tử.

Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình qua lễ đài

Khối nữ Quân y

Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội nhân dân đi qua lễ đài.

Hình ảnh nữ chiến sĩ tại buổi tổng hợp luyện ngày 13-8

Khối nữ Cảnh sát giao thông

Khối Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn

Khối Nữ cảnh sát đặc nhiệm

Khối kỵ binh

Hình ảnh các khối diễu binh diễu hành của lực lượng Công an nhân dân diễu binh qua lễ đài.

Trong buổi tổng hợp luyện có sự xuất hiện của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại, từ các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar... cùng các loại khí tài đặc chủng như tác chiến điện tử, công binh, thông tin liên lạc, hóa học...

Tổ hợp tên lửa phòng không.

Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT, phiên bản do Việt Nam hiện đại hóa của hệ thống tên lửa phòng không S-125M, có khả năng cơ động, độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu cao trong môi trường tác chiến hiện đại.