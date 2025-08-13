Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Minh Chiến

(NLĐO)- Tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ 3 có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang.

Ngày 13-8, tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội), đã diễn ra buổi tổng hợp luyện lần thứ 3 chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước (Ban Chỉ đạo), đã dự, tặng quà động viên các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nguyễn Trọng Nghĩa và bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, tặng quà các lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 13-8

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân đội, Công an, cùng hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại tham gia thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành. Trong buổi tổng hợp luyện có sự xuất hiện của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại, từ các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar, đến các loại khí tài đặc chủng như tác chiến điện tử, công binh, thông tin liên lạc, hóa học...

Phát biểu tại buổi tổng hợp luyện, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh rất xúc động, tự hào khi theo dõi hoạt động tổng hợp luyện ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương các lực lượng trực tiếp tham gia buổi tổng hợp luyện lần thứ 3. Buổi tổng hợp luyện là kết quả của quá trình tập luyện, nỗ lực của các lực lượng từ chiến sĩ, sĩ quan của quân đội, công an nhân dân cho đến tất cả các lực lượng từ lãnh đạo, chỉ huy, công tác bảo đảm, hậu cần, kỹ thuật, quân y và công tác thông tin tuyên truyền.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết chúng ta đang hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước, trong đó có Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt là toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thi đua lập thành tích Kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Trong tổng kết 50 năm kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã biểu dương khi các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là cuộc diễu binh, diễu hành tại TP HCM đã tạo nên một làn sóng yêu nước, yêu dân tộc, đặc biệt là lan tỏa đến thế hệ trẻ Việt Nam.

Với niềm tự hào đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương kỳ vọng các thế hệ của chúng ta hôm nay, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tham gia diễu binh, diễu hành, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong nhiều hoạt động vừa qua, để đạt kết quả tốt nhất trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bên cạnh công tác tập luyện, hợp luyện, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị bảo đảm, chăm lo đời sống cho lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tốt nhất để chúng ta hoàn thành xuất sắc, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh sự kiện Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là sự kiện đỉnh cao, dứt khoát phải lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, cao hơn nữa, xa hơn nữa làn sóng yêu nước mạnh mẽ, yêu dân tộc và niềm tự hào dân tộc Việt Nam.

Hình ảnh buổi tổng hợp luyện ngày 13-8:

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 2.

Buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025) diễn ra tại trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 3.

Tham gia buổi tổng hợp luyện lần 3 có hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng vũ trang tham gia tổng hợp luyện, trong đó có các khối đứng, khối xe chỉ huy - Tổ quân kỳ, khối xe chỉ huy - Tổ công an kỳ, 42 khối đi hợp luyện với 14 khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 4.

Buổi kiểm tra tổng hợp luyện gồm hai phần: Thực hiện các nội dung nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và thực hiện diễu binh, diễu hành.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 5.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 6.

Các nữ chiến sĩ thuộc Khối quân nhạc của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 7.

Khối Nam sĩ quan Cục tác chiến Điện tử.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 8.

Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình qua lễ đài

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 9.

Khối nữ Quân y

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 10.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 11.

Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành của lực lượng Quân đội nhân dân đi qua lễ đài.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 12.

Hình ảnh nữ chiến sĩ tại buổi tổng hợp luyện ngày 13-8

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 13.

Khối nữ Cảnh sát giao thông

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 14.

Khối Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 15.

Khối Nữ cảnh sát đặc nhiệm

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 16.

Khối kỵ binh

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 17.

Hình ảnh các khối diễu binh diễu hành của lực lượng Công an nhân dân diễu binh qua lễ đài.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 18.

Hình ảnh các khối diễu binh diễu hành của lực lượng Công an nhân dân diễu binh qua lễ đài.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 19.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 20.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 21.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 22.

Trong buổi tổng hợp luyện có sự xuất hiện của hệ thống vũ khí, khí tài hiện đại, từ các loại xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar... cùng các loại khí tài đặc chủng như tác chiến điện tử, công binh, thông tin liên lạc, hóa học...

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 23.

Tổ hợp tên lửa phòng không.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 24.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 25.

Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT, phiên bản do Việt Nam hiện đại hóa của hệ thống tên lửa phòng không S-125M, có khả năng cơ động, độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu cao trong môi trường tác chiến hiện đại.

Hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ và nhiều vũ khí hiện đại tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 26.

Đặc biệt, có nhiều sản phẩm của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, chế tạo, như: Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, các loại máy bay không người lái, radar...

Tin liên quan

Lộ trình dự kiến của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

Lộ trình dự kiến của các khối diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025) sẽ diễn ra sáng 2-9.

Thượng tướng Trương Thiên Tô thị sát bộ đội thao luyện diễu binh A80

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Các mốc thời gian quan trọng của diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Thiếu tướng Tống Văn Thanh, đã thông tin về chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9.

diễu binh diễu hành Quốc khánh 2-9 tổng hợp luyện Bộ Quốc phòng quân đội công an nhân dân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo