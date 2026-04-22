Pháp luật

VIDEO: Hồng Phượng nói muốn làm sáng tỏ các giấy tờ hộ tịch liên quan Hồng Loan

Trần Thái

(NLĐO) - Ca sĩ Hồng Phượng, cháu gái cố NSƯT Vũ Linh cho biết gia đình mong muốn giám định lại toàn bộ hồ sơ hộ tịch liên quan

Sau khi phiên tòa phúc thẩm vụ kiện chia di sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh) bị tạm hoãn vào sáng 22-4, ca sĩ Hồng Phượng (cháu cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh) đã có những chia sẻ về những mong mỏi của gia đình.

Yêu cầu giám định hồ sơ hộ tịch

Theo chia sẻ của Hồng Phượng (được triệu tập với tư cách người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan), lý do chính dẫn đến việc phiên tòa ngày hôm nay bị tạm hoãn là do HĐXX nhận thấy thiếu sự minh bạch để tiến hành giám định các giấy tờ quan trọng. Phía gia đình Hồng Phượng đang yêu cầu cơ quan chức năng tiến hành giám định lại toàn bộ các giấy tờ hộ tịch cũng như hồ sơ liên quan đến phía bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan.

VIDEO: Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh nói muốn làm sáng tỏ các giấy tờ hộ tịch

Hồng Phượng bày tỏ sự mong muốn phía bị đơn cũng như các bên liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc giao nộp chứng cứ. Cô cho biết: "Hiện tại gia đình đang yêu cầu để mà giám định lại toàn bộ tất cả giấy tờ hộ tịch... nhưng mà bên phía Hồng Loan cũng như là bên phía phường cũng đều không giao nộp". Việc không giao nộp hồ sơ này khiến quá trình thanh tra và giám định không thể thực hiện được theo đúng tiến độ.

VIDEO: Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh nói muốn làm sáng tỏ các giấy tờ hộ tịch liên quan Hồng Loan - Ảnh 1.

Bà Võ Thị Hồng Loan (bìa phải) - bị đơn

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất được Hồng Phượng nhắc đến là giấy giao nhận con nuôi của Hồng Loan. Theo Hồng Phượng, chứng cứ này đã từng được giao nộp ở phiên tòa sơ thẩm để giám định một lần. Tuy nhiên, khi phía gia đình yêu cầu được giám định lại một lần nữa ở giai đoạn này thì nhận được thông tin rằng hồ sơ đã bị mất hoặc thất lạc.

Hồng Phượng khẳng định gia đình rất mong muốn làm rõ sự việc này để đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho phiên tòa.

VIDEO: Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh nói muốn làm sáng tỏ các giấy tờ hộ tịch liên quan Hồng Loan - Ảnh 2.

Bà Võ Thị Hồng Nhung (thứ hai từ phải sang) - nguyên đơn

Thay mặt gia đình, Hồng Phượng nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của họ không chỉ là phân chia tài sản mà là muốn mọi việc được trắng đen rõ ràng. Cô chia sẻ rằng gia đình mong muốn di sản của cố NSUT Vũ Linh sẽ được định đoạt và thực hiện đúng theo tâm nguyện mà ông để lại lúc sinh thời.

Hồng Phượng bày tỏ hy vọng sự việc sớm được làm sáng tỏ để hương hồn của cố NSƯT Vũ Linh được "an yên", chấm dứt những ồn ào không đáng có kéo dài suốt thời gian qua.

Tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm

Sáng cùng ngày, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã quyết định tạm hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp thừa kế tài sản và đòi nhà cho ở nhờ liên quan đến cố NSƯT Vũ Linh do sự vắng mặt của một số bên liên quan.

Tại phiên tòa, về phía các đương sự, bà Võ Thị Hồng Nhung và bà Võ Thị Hồng Loan đều có mặt. Một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng xuất hiện. Do tình hình sức khỏe, ông Võ Thành Nhiêu (em trai cố nghệ sĩ) đã được sắp xếp ghế ngồi riêng tại tòa.

Phiên tòa ghi nhận sự vắng mặt của đại diện Văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến (đã có đơn xin vắng mặt) và đại diện UBND Phường Cầu Kiệu, TPHCM.

HĐXX thông báo về vấn đề giám định các tài liệu trong vụ án. Theo nội dung công văn số 516 ngày 1-4-2026, việc giám định đã không thể tiến hành do quá trình thu thập tài liệu chưa đầy đủ.

Sau khi hội ý tại bàn làm việc, HĐXX nhận định đây là một vụ án phức tạp và đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận xã hội. Để đảm bảo việc giải quyết vụ án một cách toàn diện, khách quan và đúng quy định pháp luật, HĐXX cho rằng sự có mặt của đại diện UBND Phường Cầu Kiệu là đặc biệt quan trọng.

Vì các lý do trên, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa. Phiên xét xử sẽ được mở lại vào một ngày sớm nhất sau khi các thủ tục tố tụng cần thiết được đảm bảo để phục vụ cho việc xét xử khách quan.

Vụ tranh chấp tài sản của cố NSƯT Vũ Linh: Phán quyết có đảo chiều?

