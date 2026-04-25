VIDEO: Khách Tây mê mẩn Lễ hội bánh mì Việt Nam, kiên nhẫn xếp hàng giữa dòng người đông đúc

Ngày 25-4, Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 4 năm 2026 với chủ đề "Bánh mì Việt Nam: Giá trị ẩm thực thế giới - Lan tỏa năm châu" tiếp tục diễn ra tại Công viên Lê Văn Tám (TPHCM). Sự kiện kéo dài đến hết ngày 26-4.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, chỉ trong 2 ngày đầu, lễ hội đã thu hút hàng ngàn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các món ăn chế biến từ bánh mì.

Không khí tại các gian hàng luôn đông đúc, nhiều thời điểm kín khách. Đáng chú ý, lễ hội thu hút đông đảo du khách nước ngoài, trong đó có không ít người lần đầu thưởng thức bánh mì Việt Nam. Nhiều gian hàng phải phục vụ liên tục, khách xếp hàng dài chờ đến lượt mua.

Khách nước ngoài chia sẻ về lễ hội bánh mì 2026

Không chỉ vào buổi tối khi thời tiết mát mẻ, ngay cả giữa trưa nắng, lượng khách vẫn rất đông. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng để mua và thưởng thức bánh mì ngay tại chỗ.

Chị Janaa Heinzmann, du khách Đức, cho biết rất ấn tượng với hương vị bánh mì Việt Nam, đặc biệt là nước sốt và các loại rau ăn kèm. "Ở quê hương tôi chưa từng thưởng thức nên khi qua Việt Nam tôi rất thích", chị chia sẻ.

Tương tự, anh Eyal, du khách Israel, cũng bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu trải nghiệm món ăn này. "Lần đầu tiên tôi ăn bánh mì ở lễ hội bánh mì của TPHCM và thấy rất tuyệt vời" - anh nói.

Nhiều người xếp hàng chờ mua bánh mì, trong đó có khách nước ngoài

Ghi nhận tại sự kiện, một số thương hiệu bánh mì nổi tiếng như Bánh mì Huỳnh Hoa thu hút đông khách, liên tục có người xếp hàng chờ mua.

Theo Sở Du lịch TPHCM, ẩm thực được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của thành phố. Trong thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch ẩm thực đặc sắc, gắn với hệ thống sự kiện, lễ hội nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam không chỉ là dịp quảng bá ẩm thực đặc trưng, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh du lịch TPHCM trên bản đồ thế giới.

Khách xếp hàng từ sáng tới tối ở lễ hội bánh mì 2026

Bánh mì Huynh Hoa là một trong những gian hàng thu hút đông khách xếp hàng chờ thưởng thức bánh mì



