VIDEO: Lá cờ Tổ quốc 2.025 m2 tung bay trên quảng trường Hồ Chí Minh

Sáng 19-5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã tổ chức trọng thể Lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2025).

Hàng ngàn người dân đến xem Lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Công ty CP Đầu tư - Xuất nhập khẩu - Thương mại - Dịch vụ SG Chiến Thắng tổ chức, với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, học sinh - sinh viên và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Video lá cờ cờ Tổ quốc 2.025 m2 tung bay trên Quảng trường Hồ Chí Minh

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An, đây không chỉ là một nghi lễ thiêng liêng, thể hiện lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người cùng nhau nhắc nhớ về trách nhiệm, niềm tự hào dân tộc và quyết tâm cống hiến xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Từ sáng sớm 19-5, hàng ngàn người dân cùng có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, Nghệ An để đón xem lễ chào cờ và bay đại kỳ Tổ quốc 2.025 m2 tung bay trên bầu trời.

Chị Trần Thị Hương, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, chia sẻ: "Sáng nay, ngày sinh của Bác Hồ, nghe thông tin sẽ bay đại kỳ Tổ quốc nên tôi đã dẫn các con xuống xem. Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời, gia đình tôi cảm thấy rất tự hào vì mình được sống trong hòa bình, hạnh phúc. Để có được ngày hôm nay, tất cả chúng ta đều ghi nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Lá cờ Tổ quốc tung bay tại Quảng trường Hồ Chí Minh