VIDEO: Lễ cưới hoành tráng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và "thiếu gia" Tập đoàn Sơn Hải

Lễ cưới hoành tráng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và "thiếu gia" Tập đoàn Sơn Hải - Hoàng Phúc thực hiện

Tối 22-10, khi trời mưa nặng hạt, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - đã tổ chức tiệc cưới tại quê nhà chú rể ở Quảng Trị. Dù thời tiết không thuận lợi, hôn lễ vẫn diễn ra trong không gian sang trọng, ngập tràn hoa tươi và cảm xúc hạnh phúc.

Khi bước ra sân khấu chính, Đỗ Thị Hà diện váy cưới trắng tinh khôi và nở nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh cô, chú rể Nguyễn Viết Vương lịch lãm trong bộ vest đen, nắm tay vợ giữa ánh sáng dịu nhẹ và tiếng vỗ tay chúc phúc của khách mời.

Địa điểm tổ chức tiệc cưới là Khu đô thị Nam cầu Dài bên bờ sông Nhật Lệ, được trang hoàng theo phong cách châu Âu hiện đại. Toàn bộ khu vực tiệc cưới phủ kín hoa tươi với tông màu trắng chủ đạo, xen lẫn những khóm cây xanh và ánh đèn vàng ấm áp, tạo nên khung cảnh vừa sang trọng vừa nên thơ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hạnh phúc bên chồng

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ cùng chú rể Nguyễn Viết Vương thực hiện nghi thức rót rượu giao bôi

Sân khấu chính được thiết kế tinh tế với đường hoa dài dẫn lối và các bậc thang tách biệt khu vực bàn tiệc. Tông màu chủ đạo xanh - trắng xuyên suốt buổi lễ thể hiện sự thanh lịch, tinh khiết và trang nhã. Khoảng 1.000 khách mời tham dự, tạo nên không khí ấm cúng nhưng vẫn đủ quy mô cho ngày trọng đại của cô dâu - chú rể.

Trước đó, lúc 6 giờ 30 cùng ngày, chú rể Nguyễn Viết Vương và gia đình đã có mặt tại Thanh Hóa để làm lễ rước dâu theo phong tục truyền thống. Sau khi hoàn tất nghi thức, đoàn rước dâu di chuyển gần 400 km về Quảng Trị để chuẩn bị cho tiệc cưới buổi chiều.

Tại lễ rước dâu, ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải (bố chú rể) - xúc động: "Hôm nay, gia đình nhà trai mang đến khay cau trầu, xin phép tổ tiên và gia đình nhà gái cho con trai tôi được đón cháu Đỗ Thị Hà về làm dâu. Xin cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của nhà gái và chúc 2 con hạnh phúc dài lâu".

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đều khá kín tiếng. Phải đến lễ ăn hỏi hôm 16-10 tại Thanh Hóa, cô mới lần đầu công khai hình ảnh bạn đời.

Trước ngày cưới, cặp đôi này thực hiện bộ ảnh lãng mạn kéo dài 6 ngày tại châu Âu, ghi dấu tình yêu qua nhiều địa danh nổi tiếng.