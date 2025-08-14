HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

VIDEO: Máy bay CASA xếp đội hình "bay lượn" trên bầu trời Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- 4 máy bay CASA bay luyện tập tại Sân bay Gia Lâm (Hà Nội) chuẩn bị cho màn trình diễn chào mừng Quốc khánh 2-9.

Những ngày tháng 8 này, không khí tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) rất hối hả, khẩn trương. Đội hình bay vận tải luyện tập ngày đêm để chuẩn bị cho sự kiện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80).

Biên đội máy bay vận tải CASA gồm 4 máy bay đã bay thao luyện trên bầu trời Hà Nội

Các máy bay vận tải thuộc Lữ đoàn Không quân 918 tham gia tập luyện cho nhiệm vụ bay biểu diễn trong đại lễ A80 gồm: CASA C-295, CASA C-212i và C-212-400. Trong đó dòng CASA-295 là máy bay vận tải hiện đại, lớn nhất của không quân Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

VIDEO: Máy bay CASA xếp đội hình "bay lượn" trên bầu trời Hà Nội- Ảnh 1.

Trong suốt quá trình huấn luyện, cự ly, tốc độ giữa các máy bay được giữ chính xác

Đại tá Đỗ Văn Lành, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918, cho biết quá trình huấn luyện các nội dung bay đội hình 2, 3 và 4 chiếc; cất cánh từng chiếc hoặc theo biên đội. Đến nay, 13 ban bay của Lữ đoàn đã thuần thục, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

máy bay CASA Quốc Khánh sân bay Hà Nội
