Video mới vụ tài xế tông xe vào đám đông, bị nhiều người vây đánh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Video mới vụ tài xế tông xe vào đám đông, bị nhiều người vây đánh

Đức Ngọc

(NLĐO) - Trước khi bị nhóm người vây đánh, tài xế đã điều khiển xe lao vào đám đông khiến 2 người bị thương.

Ngày 12-11, trên mạng xã hội xuất hiện thêm video ghi lại diễn biến vụ việc do mâu thuẫn với chủ quán, tài xế đã điều khiển xe ô tô lao vào đám đông trước quán khiến 2 người bị thương. Bức xúc, một nhóm người đã đập phá xe ô tô, đuổi đánh tài xế.

Một góc quay khác ghi lại diễn biến vụ việc. Nguồn: N. Ốc

Liên quan đến sự việc trên, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 10 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Thái Hòa vào ngày 10-11.

Trước đó, theo cơ quan công an, vào chiều 10-11, quán Nguyệt Ốc do Đặng Trọng Vượng (SN 1997, trú tại xã Nghĩa Khánh) và H.T.M.N. (SN 1993, trú tại phường Thái Hòa) cùng nhau làm chủ, có tổ chức khai trương quán.

Khoảng 20 giờ 30 phút, cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú tại khối Tân Liên, phường Thái Hòa) cùng với một số người bạn đến quán ăn uống. Tại đây, nghĩ rằng mình gọi món nhưng phục vụ chậm nên Hùng và Vượng đã xảy ra xích mích, cãi vã. Thời điểm này, chị X. vợ của Hùng điều khiển xe ô tô dừng bên đường đối diện quán để chờ đón Hùng về nhà.

Khi thấy Hùng lên xe ô tô, Vượng tiếp tục đi ra giữa đường chửi bới. Bức xúc, Hùng đã điều khiển xe ô tô hướng về đám đông người, trong đó có Vượng, hậu quả làm 2 người bị thương tích nhẹ. Ngay sau đó, Hùng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Chứng kiến sự việc, những người có mặt xung quanh sử dụng đá, thanh gỗ đập, ném vào xe ô tô do Hùng điều khiển, đồng thời sử dụng xe ô tô đuổi theo xe của Hùng.

VIDEO mới: Tài xế đâm xe vào đám đông, bị nhiều người vây đánh - Ảnh 1.

Cơ quan công an đang tạm giữ 10 người liên quan đến vụ việc. Ảnh: V. Hậu

Quá trình đuổi theo, xe của nhóm người trong quán đã tạt đầu, va chạm với ô tô của Hùng khiến Hùng cùng những người ngồi trên xe xuống xe bỏ chạy.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 10 người về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những đối tượng có các hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản... để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

VIDEO: Nguyên nhân tài xế bị nhiều người vây đánh trước quán

VIDEO: Nguyên nhân tài xế bị nhiều người vây đánh trước quán

(NLĐO) - Mâu thuẫn, người đàn ông điều khiển xe lao vào đám đông và bị nhóm người vây đánh.

Vụ "xe điên" tông hàng loạt xe máy: Người điều khiển ô tô là Trưởng Công an xã

(NLĐO)- 4 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, tài xế Nguyễn Bình An, Trưởng Công an xã Tam Hiệp, bị đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ trách nhiệm.

Thông tin đáng chú ý vụ "xe điên" tông hàng loạt xe máy

(NLĐO)- Qua kiểm tra nhanh, công an xác định tài xế điều khiển xe ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội không có nồng độ cồn và chất ma tuý.

tỉnh Nghệ An Xe ô tô phòng cảnh sát người bị thương trật tự công cộng Công an tỉnh Nghệ An cố ý gây thương tích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo