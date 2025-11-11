Xôn xao clip hàng chục người bao vây đập phá xe ô tô, tài xế tông xe “điên loạn”

Ngày 11-11, trên mạng xã hội lan truyền clip dài gần một phút ghi lại cảnh chiếc ô tô con bị nhiều người vây quanh, la hét, gõ mạnh vào xe khiến người điều khiển bên trong hoảng loạn tông xe "điên loạn".

Video ghi lại diễn biến sự việc. Nguồn MXH

Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều ý kiến lo lắng về tình huống gây ra nguy hiểm cho những người xung quanh.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND phường Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết bước đầu nguyên nhân sự việc được xác định là do hiểu lầm khi một người ngồi trong ô tô dùng điện thoại quay clip nhóm thanh niên đốt pháo ăn mừng khai trương quán trên địa bàn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường đã nhanh chóng có mặt, ổn định tình hình và mời các bên liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.