HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Mưa đá kèm dông lốc xuất hiện khiến người dân bất ngờ

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một trận dông kèm mưa đá xảy ra tại khu vực miền núi, nhiều hạt đá to bằng ngón chân cái khiến người dân bất ngờ.

Vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 29-3, tại các khu vực Châu Hạnh, Tân Lạc (cũ), nay thuộc xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, người dân ghi nhận một cơn dông kéo đến sau gần một ngày nắng nóng.

Mưa đá xảy ra tại xã Quỳ Châu, Nghệ An vào chiều 29-3. Nguồn: NDCC

Trong cơn dông, mưa đá trút xuống kéo dài gần 10 phút với nhiều kích cỡ khác nhau, trong đó có những viên đá lớn.

Chị Lương Nga (trú xã Quỳ Châu) cho biết: "Chúng tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng lộp bộp trên mái tôn, nhìn ra thấy mưa đá trắng xóa. Nhiều cục mưa đá to bằng ngón chân cái, không ai dám ra ngoài…". 

Người dân địa phương cho biết do thời gian mưa đá diễn ra ngắn, kích thước hạt không quá lớn nên chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể về tài sản.

Tại tỉnh Nghệ An, mưa đá và lốc xoáy thường xuyên xuất hiện tại các xã miền núi trong thời điểm giao mùa từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm. Đã có nhiều trận mưa đá lớn xảy ra gây thiệt hại về nhà cửa và cây trồng trong các năm gần đây.

Diễn biến mới nhất của đợt không khí lạnh, có thể gây lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên biển

Diễn biến mới nhất của đợt không khí lạnh, có thể gây lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên biển

(NLĐO) - Sáng 3-3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.

Quảng Ninh xuất hiện gió mạnh, mưa đá do ảnh hưởng của bão Wipha

(NLĐO)- Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 19-7, khu vực TP Hạ Long cũ (tỉnh Quảng Ninh) có mưa giông rất lớn và xuất hiện mưa đá.

Đà Lạt xuất hiện mưa đá, nhiều tuyến đường ngập giữa trưa

(NLĐO) - Trong cơn mưa nặng hạt, nhiều tuyến đường ở TP Đà Lạt ngập úng cục bộ và ghi nhận có cả mưa đá.

tỉnh Nghệ An người dân địa phương dông lốc mưa đá gió lớn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo