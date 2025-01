VIDEO: Mừng năm mới với bài hát đáng yêu của các “ca sĩ” đặc biệt nhóm G4

Bài hát như một món quà xinh yêu gửi đến người dân Việt Nam nhân dịp năm mới. Mỗi Tết Nguyên đán, các Đại sứ nhóm G4 đều tham gia video clip chúc mừng năm mới đặc sắc.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil thể hiện ca khúc "Năm qua đã làm gì"

Năm nay, các Đại sứ nhóm G4 tại Việt Nam đã hòa giọng thể hiện ca khúc đầy cảm xúc "Năm qua đã làm gì" của nhạc sĩ Bùi Công Nam cùng dàn Hợp xướng Gió Xanh - Green Wind Choir. Đặc biệt, các Đại sứ đều hát bằng tiếng Việt như những ca sĩ thực thụ.

Hòa chung không khí đón xuân Ất Tỵ 2025, Đại sứ Canada tại Việt Nam Shawn Steil, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass đã cùng gửi thông điệp bằng video âm nhạc đặc biệt.

MV Năm qua đã làm gì. Nguồn: Các Đại sứ quán

Video ca nhạc được bắt đầu với những hình ảnh quen thuộc của thủ đô Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, hoa đào Nhật Tân, phố Hàng Mã rực rỡ...

Sau đó, 4 Đại sứ cùng xuất hiện tại Hoàng thành Thăng Long, phối hợp với dàn hợp xướng Gió Xanh, cất cao giọng hát, tạo nên một không khí ấm áp, gắn kết và tràn đầy ý nghĩa trong dịp đầu xuân.

Qua đó, các Đại sứ gửi thông điệp: "Chúng tôi hy vọng giai điệu và cảm xúc trong món quà âm nhạc này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để kiếm tìm sự hòa hợp trong đa dạng".

Chia sẻ video ca nhạc trên fanpage của mình, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam viết: "Với nhóm G4, năm qua là một hành trình đáng nhớ với rất nhiều hoạt động ý nghĩa trong quá trình đồng hành với chính phủ và người dân Việt Nam để xây dựng một xã hội hòa hợp, đa dạng và dành cho tất cả mọi người".

Các “ca sĩ” đặc biệt nhóm G4 cùng đại diện Hợp xướng Gió Xanh

"Nhân dịp năm mới Ất Tỵ, Nhóm 4 Đại sứ quán Canada, New Zealand, Na Uy, và Thụy Sĩ xin gửi tới các bạn những lời chúc cho một năm mới tràn đầy hạnh phúc, bình an và may mắn… Hãy cùng chúng tôi nhìn lại năm cũ, tôn vinh sự kiên cường và hướng tới những ngày tươi sáng hơn.

Từ năm 2004, Nhóm G4 đã cùng hợp tác nhằm thúc đẩy quyền con người, sự hòa nhập và những thay đổi tích cực tại Việt Nam. Đón chào năm mới, chúng tôi tái khẳng định cam kết cùng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Chúc mừng năm mới!"- Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam chia sẻ.