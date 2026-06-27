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Quốc tế

VIDEO: Myanmar đốt bỏ 50 tấn ma túy trị giá hơn 600 triệu USD, khói đen cuồn cuộn

Hải Hưng

(NLĐO) - Hơn 50 tấn ma túy trị giá lên tới hơn 600 triệu USD đã bị thiêu hủy ở ngoại ô Yangon, thành phố lớn nhất Myanmar.

AP mô tả khói đen cuồn cuộn bốc lên tại ngoại ô Yangon khi nhà chức trách thiêu hủy lượng lớn ma túy bị tịch thu hôm 26-6.

Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện trên cả nước hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma túy và buôn bán ma túy bất hợp pháp của Liên hợp quốc.

VIDEO: Myanmar thiêu hủy 15.700 tỉ đồng ma túy - Ảnh 1.

Số ma tuý khủng mà chính quyền Myanmar tiêu huỷ hôm 26-6. Ảnh: AP

Hơn 50 tấn gồm heroin, thuốc phiện, ketamine, methamphetamine, cần sa và ma túy đá bị thiêu hủy tại Yangon cùng các TP Mandalay và Taunggyi, thủ phủ bang Shan ở miền Đông Myanmar.

Tổng giá trị số ma túy bị đốt ước hơn 600 triệu USD. Riêng tại Yangon, cảnh sát đã đốt 31 loại ma túy trị giá khoảng 321 triệu USD. Sĩ quan cảnh sát phòng chống ma tuý tại Yangon Aung Myat Soe cho biết giá trị ma túy bị thiêu hủy năm nay cao hơn 2 lần so với năm trước.

Myanmar từ lâu bị xem là một trong những nguồn cung heroin và ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới, với các đường dây đưa hàng sang Đông Á và Đông Nam Á. 

Hồi tháng 1, chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố đã thu giữ lượng ma túy và thiết bị sản xuất lớn nhất từ trước đến nay trong các cuộc truy quét 12 cơ sở tại phía Bắc bang Shan.

Nhiều khu vực tại Myanmar hiện do các lực lượng vũ trang sắc tộc kiểm soát. Chính quyền quân sự Myanmar cáo buộc một số nhóm dùng tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy để tài trợ các hoạt động chống đối.

AP cho hay không phải mọi lực lượng vũ trang sắc tộc tại Myanmar đều có liên quan đến ma túy. Một số nhóm cũng tổ chức truy quét và thiêu hủy tang vật bị thu giữ.

Quân đội Giải phóng Dân tộc Ta'ang (TNLA) hôm 25-6 tuyên bố sẽ tiêu hủy số ma túy bị tịch thu trị giá khoảng 5,5 triệu USD, tại khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Lực lượng TNLA từng kiểm soát những vùng rộng lớn ở phía Bắc bang Shan trước khi ký thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Myanmar hồi tháng 10 năm ngoái.

Số ma tuý khủng mà chính quyền Myanmar tiêu huỷ hôm 26-6. Nguồn: AP


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