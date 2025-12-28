Myanmar bước vào tổng tuyển cử

Giai đoạn đầu vào ngày 28-12, giai đoạn 2 vào ngày 11-1-2026 và giai đoạn 3 vào ngày 25-1-2026.

Thống tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, đã xác nhận cuộc bỏ phiếu sẽ không được tổ chức trên toàn quốc mà chỉ diễn ra tại 265 trên tổng số 330 huyện. Các mốc thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả chưa được tiết lộ. Ủy ban bầu cử cho biết theo Hiến pháp năm 2008 do quân đội soạn thảo, 25% số ghế tại Thượng viện và Hạ viện được dành cho các quân nhân đang tại ngũ do tổng tư lệnh lực lượng vũ trang chỉ định.

Quân đội Myanmar đã lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo trong cuộc đảo chính tháng 2-2021, đúng lúc chính phủ này chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ thứ hai sau chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vài tháng trước đó. Các tướng lĩnh cáo buộc bà Suu Kyi và đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) gian lận bầu cử - cáo buộc mà bà bác bỏ. Các cơ quan giám sát khi đó cho biết không phát hiện sai phạm nào.

Các nhân viên bầu cử đếm phiếu bỏ sớm tại một điểm bỏ phiếu ở TP Yangon - Myanmar ngày 26-12. Ảnh: EPA

Chỉ có 6 đảng tham gia tranh cử ở cấp quốc gia trong cuộc tổng tuyển cử này, trong khi 51 đảng tranh cử trong phạm vi một khu vực hoặc bang. Chiếm ưu thế là Đảng Liên minh Đoàn kết và phát triển (USDP) do các cựu tướng lĩnh lãnh đạo. Đảng này đưa ra 1.018 ứng viên, chiếm khoảng 1/5 số ứng viên đăng ký.

Theo Hiến pháp Myanmar, Quốc hội phải triệu tập trong vòng 90 ngày kể từ khi cuộc bầu cử bắt đầu. Để chọn tổng thống, 3 cử tri đoàn được thành lập, trong đó 2 đoàn gồm các nghị sĩ được bầu, còn đoàn thứ ba gồm toàn nghị sĩ do quân đội chỉ định. Thượng viện và Hạ viện đề cử ứng viên tổng thống riêng và quốc hội bỏ phiếu toàn thể; ứng viên nhận được nhiều phiếu nhất trở thành tổng thống. Nội các sẽ do tổng thống bổ nhiệm.



