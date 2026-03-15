VIDEO: Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh

Những ngày tháng 3, ngược lên các xã miền tây Thanh Hóa, du khách dễ dàng bắt gặp những cây nở hoa trắng rừng, nổi bật trên nền xanh của núi rừng ven sông Luồng, sông Mã, tạo nên bức tranh thiên nhiên rộng lớn giữa đại ngàn.
Theo người dân địa phương, loài cây nở hoa trắng rừng này thường được gọi là cây thàn mát. Bắt đầu từ tháng 3, loài cây này bắt đầu bung nở hoa, nhìn từ xa như những đám mây khổng lồ giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng.
Theo người dân địa phương, trước đây họ thường lấy hạt, hoa lá giã rồi hòa vào nước suối để bắt cá. Tuy nhiên ngày nay, tập quán này gần như không còn phổ biến
Clip hoa thàn mát nở trắng rừng xứ Thanh.
Bình luận (0)