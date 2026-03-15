HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

VIDEO: Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh

Tuấn Minh

(NLĐO)- Dọc sông Luồng, sông Mã ở Thanh Hóa mùa này, loài hoa thàn mát bung nở nhuộm trắng các sườn núi, cánh rừng, tạo cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú

Những ngày tháng 3, ngược lên các xã miền tây Thanh Hóa, du khách dễ dàng bắt gặp những cây nở hoa trắng rừng, nổi bật trên nền xanh của núi rừng ven sông Luồng, sông Mã, tạo nên bức tranh thiên nhiên rộng lớn giữa đại ngàn.

Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 1.

Hoa thàn mát nở trắng núi rừng miền tây Thanh Hóa

Theo người dân địa phương, loài cây nở hoa trắng rừng này thường được gọi là cây thàn mát. Bắt đầu từ tháng 3, loài cây này bắt đầu bung nở hoa, nhìn từ xa như những đám mây khổng lồ giữa bạt ngàn màu xanh của núi rừng.

Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 2.

Tại khu vực Hang Phi (hay Hang Ma) xã Hồi Xuân, tỉnh Thanh Hóa, loài hoa này nở trắng trên vách núi

Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 3.
Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 4.

Nhìn từ trên cao, những cây thàn mát nở trắng tựa như những đám mây khổng lồ nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng

Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 5.

Trên sườn núi thuộc bản Đỏ, xã Phú Lệ, cây thàn mát nở trắng đẹp tựa như một bức tranh

Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 6.

Cảnh sắc hiếm thấy trên các triền núi khu vực Hang Phi nhìn xuống sông Luồng

Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 7.
Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 8.
Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 9.
Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 10.

Theo người dân địa phương, trước đây họ thường lấy hạt, hoa lá giã rồi hòa vào nước suối để bắt cá. Tuy nhiên ngày nay, tập quán này gần như không còn phổ biến

Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 11.

Ông Lê Đình Phương, Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, cho biết cây thàn mát có rất nhiều tại các cánh rừng ở Thanh Hóa, đặc biệt là ở Pù Luông, tạo nên một hệ sinh thái rừng độc đáo

Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 12.

Theo ông Phương, mùa hoa thàn mát thường kéo dài không lâu, chỉ khoảng vài tuần hoa sẽ tàn, cây lại ra lá xanh trở lại

Ngây ngất với loài hoa nở trắng rừng xứ Thanh - Ảnh 13.

Với vẻ đẹp tinh khôi, nổi bật trên những cánh rừng xanh bạt ngàn, loài hoa này như một món quà mà thiên nhiên ban tặng cho núi rừng xứ Thanh.

Clip hoa thàn mát nở trắng rừng xứ Thanh.

tỉnh Thanh Hóa hệ sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên loài hoa nở trắng rừng hoa nở trắng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo