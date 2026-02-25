HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn

Tin-ảnh-video: Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong ngày mở cổng trời, hàng ngàn người dân, du khách đã đổ về đỉnh núi Nưa ở Thanh Hóa đi quanh huyệt đạo thiêng để cầu may mắn, bình an.

Đêm 24 rạng ngày 25-2 (tức ngày 8 rạng ngày 9 tháng Giêng âm lịch) tại di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Quốc gia địa điểm Khởi nghĩa Bà Triệu trên đỉnh núi Nưa (thuộc 3 xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa), chính quyền xã Tân Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ nghi lễ cúng trời đất hay còn gọi là lễ "mở cổng trời" tại vị trí huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa.

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 1.

Nghi lễ mở cổng trời tại huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa tối ngày 24 rạng ngày 25-2 (tức ngày 8 rạng ngày 9-2 tháng Giêng)

Mặc dù thời tiết có mưa phùn, sương mù, thế nhưng hàng ngàn người dân đã đổ về đền Am Tiên (trên đỉnh núi Nưa) để tham gia lễ mở cổng trời, dâng hương tại đền và tại huyệt đạo thiêng để thực hiện các nghi lễ cầu may mắn, bình an.

Ghi nhận sáng ngày 25-2 (ngày 9 tháng Giêng) dù trời còn mưa nặng hạt, thế nhưng hàng ngàn người dân đã đội mưa lên đỉnh núi Nưa để du Xuân, vãn cảnh, dâng hương, dâng lễ cầu sức khỏe, công danh, công việc hanh thông, thuận lợi.

Hình ảnh người dân, du khách đội mưa lên đỉnh huyệt đạo thiêng sáng 25-2:

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 2.

Người dân, du khách dâng hương, dâng lễ tại khu vực huyện đạo thiêng để cầu sức khỏe, bình an

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 3.
VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 4.

Sáng 25-2, dù thời tiết mưa nặng hạt, sương mù dày đặc nhưng không ngăn được dòng người lên đỉnh ngàn Nưa

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 5.

Khu vực đền Am Tiên, nơi người dân sắp lễ để vào dâng hương, kính lễ

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 6.

Sắp nghi lễ để vào đền dâng hương, dâng lễ cầu sức khỏe, may mắn

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 7.
VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 8.
VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 9.

Người dân dâng lễ, cầu khấn trong đền Am Tiên

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 10.

Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng lễ hội vẫn thu hút rất đông du khách

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 11.

Cảnh người dân, du khách đi lên khu vực huyệt đạo thiêng

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 12.
VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 13.

Hầu hết du khách khi lên đỉnh núi Nưa đều tới khu vực huyện đạo thiêng dâng lễ, cầu may mắn

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 14.

Sau đó người dân, du khách sẽ đi quanh huyệt đạo thiêng. Theo quan niệm, đến huyệt đạo thiêng, con trai đi 7 vòng, con gái đi 9 vòng sẽ cảm nhận được linh khí của trời đất, gặp nhiều điều may trong năm mới

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 15.
VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 16.
VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 17.
VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 18.
VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 19.

Thành tâm cầu may mắn khi đến với đền Am Tiên, huyệt đạo thiêng

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 20.

Tương truyền, Việt Nam có 3 huyệt đạo thiêng, ngoài huyệt đạo ở núi Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), huyệt đạo ở núi Bà Đen (Tây Ninh) thì tại Thanh Hóa có huyệt đạo Am Tiên trên núi Nưa

VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn - Ảnh 21.

Năm nay, người dân, du khách lên đỉnh Am Tiên thuận tiện hơn rất nhiều khi Ban tổ chức cấm tất cả các phương tiện lên núi, chỉ đi xe dịch vụ đã được cấp phép

Clip người dân "đội mưa" lên đỉnh núi Nưa cầu may mắn.


