VIDEO: Người dân "đội mưa" đi quanh huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa cầu may mắn

Đêm 24 rạng ngày 25-2 (tức ngày 8 rạng ngày 9 tháng Giêng âm lịch) tại di tích lịch sử danh lam thắng cảnh Quốc gia địa điểm Khởi nghĩa Bà Triệu trên đỉnh núi Nưa (thuộc 3 xã Tân Ninh, Mậu Lâm và Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa), chính quyền xã Tân Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ nghi lễ cúng trời đất hay còn gọi là lễ "mở cổng trời" tại vị trí huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Nưa.
Mặc dù thời tiết có mưa phùn, sương mù, thế nhưng hàng ngàn người dân đã đổ về đền Am Tiên (trên đỉnh núi Nưa) để tham gia lễ mở cổng trời, dâng hương tại đền và tại huyệt đạo thiêng để thực hiện các nghi lễ cầu may mắn, bình an.
Ghi nhận sáng ngày 25-2 (ngày 9 tháng Giêng) dù trời còn mưa nặng hạt, thế nhưng hàng ngàn người dân đã đội mưa lên đỉnh núi Nưa để du Xuân, vãn cảnh, dâng hương, dâng lễ cầu sức khỏe, công danh, công việc hanh thông, thuận lợi.
Hình ảnh người dân, du khách đội mưa lên đỉnh huyệt đạo thiêng sáng 25-2:
Sáng 25-2, dù thời tiết mưa nặng hạt, sương mù dày đặc nhưng không ngăn được dòng người lên đỉnh ngàn Nưa
Người dân dâng lễ, cầu khấn trong đền Am Tiên
Hầu hết du khách khi lên đỉnh núi Nưa đều tới khu vực huyện đạo thiêng dâng lễ, cầu may mắn
Thành tâm cầu may mắn khi đến với đền Am Tiên, huyệt đạo thiêng
Clip người dân "đội mưa" lên đỉnh núi Nưa cầu may mắn.
