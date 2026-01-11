HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dự án 250 tỉ đồng "chết yểu" ngay đường lên huyệt đạo thiêng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do chậm tiến độ, "chết yểu" suốt nhiều năm nên tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thu hồi dự án có khách sạn 4 sao, nhà hàng "VIP" 250 tỉ đồng

Ông Lê Quang Quyền, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, vừa có văn bản gửi các sở, ngành truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường liên quan tới dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG - Plaza Cổ Định (xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa) chậm tiến độ, "chết yểu" suốt nhiều năm ngay bên đường lên huyện đạo thiêng núi Nưa.

Dự án 250 tỉ đồng "chết yểu" ngay đường lên huyệt đạo thiêng - Ảnh 1.

Dự án trung tâm thương mại 250 tỉ đồng "chết yểu" ngay sát đường lớn lên huyện đạo thiêng xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa

Tại văn bản này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, làm rõ các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa để giải quyết dứt điểm vướng mắc tại dự án này, làm cơ sở để bàn giao, lập quy hoạch, sớm đưa đất vào sử dụng.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, tháng 7-2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Thương mại và Tổ chức sự kiện APG - Plaza Cổ Định, do Công ty CP Anh Phương Sài Gòn làm chủ đầu tư.

Dự án 250 tỉ đồng "chết yểu" ngay đường lên huyệt đạo thiêng - Ảnh 2.

Công trình triển khai được 1 số hạng mục rồi bỏ hoang suốt nhiều năm qua

Năm 2019, UBND tỉnh Thanh Hóa cho chủ đầu tư thuê hơn 2,8 ha đất tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn (cũ), nay là xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa để triển khai dự án.

Theo quyết định, dự án gồm nhiều hạng mục như 2 khách sạn 4 sao cao 9 tầng, trung tâm tổ chức sự kiện 5 tầng, trụ sở làm việc 3 tầng, 5 nhà ăn "VIP" ngoài trời, bể bơi ngoài trời và trung tâm thương mại 5 tầng, với tổng mức đầu tư lên tới khoảng 250 tỉ đồng.

Dự án 250 tỉ đồng "chết yểu" ngay đường lên huyệt đạo thiêng - Ảnh 3.

Một số dãy nhà xây dựng dang dở, cỏ, cây mọc um ùm

Dự án khởi công vào quý I/2019 và dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý I/2022. Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án chỉ xây dựng được 1 số hạng mục, trong đó có 1 dãy nhà xây thô lên tầng 2... rồi bỏ hoang suốt nhiều năm qua.

Ghi nhận thực tế cho thấy sau nhiều năm bỏ hoang, khu vực bên trong dự án hiện đã trở thành một khu rừng keo, cỏ lau mọc um tùm, bao phủ gần như toàn bộ diện tích. Nhiều công trình, tòa nhà xây dựng xuống cấp, hư hỏng. Đáng nói, công trình này nằm ngay gần đường lớn lên huyện đạo thiêng núi Nưa.

Dự án 250 tỉ đồng "chết yểu" ngay đường lên huyệt đạo thiêng - Ảnh 4.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thu hồi dự án, tuy nhiên khu đất hiện vẫn chưa được bàn giao lại cho nhà nước do còn một số vướng mắc

Trước thực trạng trên, tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần đôn đốc Công ty CP Anh Phương Sài Gòn đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, dự án vẫn "dậm chân tại chỗ", UBND tỉnh Thanh Hóa sau đó đã ra quyết định thu hồi dự án và giao Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định.

Để sớm đưa đất vào sử dụng, UBND tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các sở, ngành liên quan xử lý dứt điểm vướng mắc trong việc xác định tiền thuê đất và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất khi thu hồi dự án, báo cáo kết quả chậm nhất ngày 30-1-2026.

tỉnh Thanh Hóa trung tâm thương mại dự án chậm tiến độ khách sạn 4 sao dự án chết nhà hàng VIP dự án 250 tỉ đồng
