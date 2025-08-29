HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Người dân thích thú khi robot hình người vẫy tay chào, đi dạo tại triển lãm

Minh Chiến

(NLĐO) - Robot hình người hút khách tại Triển lãm thành tựu đất nước khai mạc ngày 28-8, kéo dài đến ngày 5-9.

Ngày 28-8, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội), Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã chính thức khai mạc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan.

Người dân thích thú khi robot hình người vẫy tay chào, đi dạo tại triển lãm. Video: Minh Chiến

Đáng chú ý, khách tham quan có thể tiếp xúc và tương tác với robot hình người do đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup phát triển. 

Công ty có tham vọng phát triển các robot phục vụ trong nhà máy, kho hàng, lễ tân hoặc hỗ trợ nhiệm vụ nguy hiểm thay con người, như trong môi trường khắc nghiệt, vượt khả năng vận động về mặt vật lý.

Khách tham quan thích thú chụp ảnh robot hình người

Robot hình người di chuyển qua nhiều gian trưng bày trong khu triển lãm, vẫy tay chào khiến người dân thích thú. 

Rất đông khách tham quan tranh thủ chụp ảnh cùng robot hình người.

Robot hình người gây sốt tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Quốc khánh - Ảnh 1.

Robot chào khách tham quan triển lãm

Robot hình người gây sốt tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Quốc khánh - Ảnh 2.

Robot đi dạo tại triển lãm

Robot hình người gây sốt tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Quốc khánh - Ảnh 3.

Khách tham quan thích thú chụp ảnh cùng robot hình người

Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có sự tham gia của 28 bộ, cơ quan Trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm, giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề, lĩnh vực, gồm không gian trưng bày trong nhà và không gian trưng bày ngoài trời.

Triển lãm giới thiệu nhiều sản phẩm, biểu tượng đặc trưng; thành tựu phát triển trên tất cả các lĩnh vực, như công nghiệp, công nghệ; đầu tư, thương mại; nông nghiệp, nông thôn; an ninh, quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch…

Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đón nhân dân và du khách tới tham quan từ ngày 28-8 đến 5-9.

