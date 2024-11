VIDEO: Nhà máy nước 26 tỉ đồng hoàn thành nhưng “đắp chiếu” nhiều năm

Dự án nhà máy cung cấp nước sạch xã Hưng Thông do UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công từ năm 2014 với kinh phí gần 26 tỉ đồng, công suất dự kiến 1.000 m3/ngày đêm để cung cấp nước sạch cho hơn 1.200 hộ dân. Nhà máy này hoàn thành từ năm 2018, tuy nhiên cho đến nay là đã 6 năm nhưng nhà máy này chưa thể hoạt động.

Nhà máy nước đầu tư rồi bỏ hoang nhiều năm

Cổng nhà máy luôn đóng kín

Bên trong nhà máy không một bóng người

Có mặt tại khu vực nhà máy, chúng tôi ghi nhận nhiều hạng mục của nhà máy có biểu hiện bị rỉ sét, xuống cấp. Khu vực nhà máy không ai trong coi, trong khuôn viên nhiều nơi cây cỏ dại mọc um tùm do bỏ hoang nhiều năm.

VIDEO nhà máy nước bỏ hoang nhiều năm

Cây cối, cỏ dại mọc um tùm trong khuôn viên nhà máy

Bà Nguyễn Thị Hoa, trú xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, bức xúc: "Trong lúc dân không có nước sạch để dùng, nhà nước bỏ ra hơn 25 tỉ đồng, xây dựng xong rồi phơi mưa nắng hết năm này qua năm khác. Mỗi lần đi qua khu vực nhà máy, nhìn số máy móc để không nhiều năm người dân ai cũng xót xa".

Nhiều hạng mục bị rỉ sét

Khu vực tụ điện trong nhà máy có rất nhiều củi khô rất nguy hiểm

Một hạng mục phơi mưa nắng

Một hạng mục được đầu tư hoành tráng nhưng "đắp chiếu" 6 năm nay

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết dự án do huyện làm chủ đầu tư, nguyên nhân nhà máy nước chưa đi vào hoạt động được là do vướng thủ tục ban giao tài sản công. Huyện đã xin ý kiến tỉnh, tỉnh sau đó giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay sở đang yêu cầu hoàn thiện để quyết toán rồi ban giao cho trung tâm cấp nước. "Hiện, chúng tôi đang hoàn thiện một số hạng mục liên quan, dự kiến trong quý 1- 2025 sẽ hoàn thành và cấp nước cho người dân" - vị lãnh đạo huyện nói.