VIDEO: Nhiều người dân đứng xem xe ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu

Vào khoảng 17 giờ ngày 21-1, xe ô tô 4 con (chưa xác định được người điều khiển) đang lưu thông trên cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An, bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Video xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên câu Yên Xuân. Nguồn: Người dân cung cấp

Ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 3 người đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Đám cháy sau đó được khống chế, tuy nhiên chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.

Được biết, vụ cháy xảy ra vào giờ tan tầm khiến giao thông qua cầu Yên Xuân bị ùn tắc. Nhiều phương tiện buộc phải quay đầu, di chuyển theo hướng khác.

Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đứng xem xe ô tô bốc cháy trên cầu Yên Xuân. Nguồn: MXH

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.