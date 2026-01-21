HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
VIDEO: Nhiều người dân đứng xem xe ô tô cháy ngùn ngụt trên cầu

Đức Ngọc

(NLĐO) - Xe ô tô đang lưu thông bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên cầu, 3 người may mắn thoát nạn, giao thông ùn tắc.

Vào khoảng 17 giờ ngày 21-1, xe ô tô 4 con (chưa xác định được người điều khiển) đang lưu thông trên cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An, bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Video xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt trên câu Yên Xuân. Nguồn: Người dân cung cấp

Ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 3 người đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

TIN LIÊN QUAN

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Đám cháy sau đó được khống chế, tuy nhiên chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.

Được biết, vụ cháy xảy ra vào giờ tan tầm khiến giao thông qua cầu Yên Xuân bị ùn tắc. Nhiều phương tiện buộc phải quay đầu, di chuyển theo hướng khác.

VIDEO: Nhiều người dân đứng xem xe ô tô cháy ngùn ngụt, phát nổ trên cầu - Ảnh 1.

Nhiều người dân bất chấp nguy hiểm đứng xem xe ô tô bốc cháy trên cầu Yên Xuân. Nguồn: MXH

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan

Cháy xe ô tô trong đường hầm Hải Vân, 34 người thoát chết

Cháy xe ô tô trong đường hầm Hải Vân, 34 người thoát chết

(NLĐO)-Lúc 8 giờ 33 phút ngày 1-9, xe ô tô khách 92K-3349 chạy hướng Nam- Bắc do tài xế Phan Quang Nông (SN 1961, trú tại Điện Bàn- Quảng Nam) điều khiển, đến Km 4+560 hầm đường bộ Hải Vân, cách cửa hầm phía Bắc 2.917m (thuộc địa phận tỉnh TT- Huế), đã đột nhiên bốc cháy trước ca bin dữ dội, 35 người đi trên xe vất vả tìm cách thoát ra ngoài chạy vào đường lánh nạn.

Ô tô cháy dữ dội trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(NLĐO)- Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 18-12, một xe ô tô khi di chuyển đến km 73 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng) đã bất ngờ bốc cháy

Ô tô cháy dữ dội trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, tài xế dập lửa bất thành

(NLĐO) - Công an đang điều tra vụ ô tô 5 chỗ cháy trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương.

