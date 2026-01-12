VIDEO: Ô tô đậu trước nhà dân bị người lạ che kín mặt đập phá

Sáng 12-1, anh L.Đ.C. (trú phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày, khi chiếc ô tô của gia đình đang đỗ trước nhà tại số 80, đường Phan Đăng Lưu (phường Trường Vinh) thì bất ngờ bị một người đập phá.

Xe ô tô đậu trước cổng nhà dân bị người lạ đập phá

Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh khu vực cho thấy đối tượng che ô phía trên, đội mũ, che kín mặt và mặc áo mưa để tránh bị nhận dạng. Trong thời gian ngắn, đối tượng có hành vi đập phá xe ô tô liên tiếp. Hậu quả, đèn ô tô bị vỡ, kính chắn gió phía trước nứt toác, nhiều chi tiết ngoại thất bị hư hỏng. Toàn bộ sự việc diễn ra nhanh chóng giữa khu dân cư.

Nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường để điều tra, truy tìm đối tượng đập phá.

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung tại Khoản 36 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Cụ thể: Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm; phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Hình phạt bổ sung, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.