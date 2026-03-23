Thời sự

VIDEO: Ô tô tải phóng nhanh phanh gấp, quay ngang đường khiến 2 phụ nữ thương vong

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chiếc ô tô tải phanh gấp khi đang chạy nhanh đã quay ngang đường khiến chiếc xe máy đi đúng phần đường tông trúng, 2 phụ nữ trên xe máy thương vong

Ngày 23-3, lực lượng chức năng xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp xác minh, làm rõ một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và 1 xe máy khiến 2 phụ nữ thương vong.

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 phụ nữ thương vong. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ 13 phút ngày 23-3, tại Km 00+970 tỉnh lộ 528 thuộc địa phận xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 36C-214.xx do tài xế N.V.T. (SN 1981, ngụ xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang lưu thông trên đoạn đường trên đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 36B1-220.xx đang lưu thông theo hướng ngược lại, trên xe máy lúc này có 2 người phụ nữ.

Hậu quả bà T.T.V. (SN 1972; ngụ xã Yên Định) tử vong tại chỗ, bà N.T.N. (SN 1971, cùng ngụ xã Yên Định) bị thương.

Camera an ninh ghi lại vụ tai nạn giao thông

Qua camera an ninh cho thấy chiếc ô tô tải phóng nhanh, khi tới đoạn đường trên đã phanh gấp khiến ô tô quay ngang đường. Cùng thời điểm xe máy chở 2 người phụ nữ đi đúng phần đường đã tông trúng hông ô tô, dẫn tới thương vong.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định tài xế N.V.T. điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ dẫn tới tai nạn giao thông. Hiện, nguyên nhân chính thức vụ tai nạn đang tiếp tục được làm rõ.

