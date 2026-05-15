VIDEO: Ô tô tải tông xe đầu kéo, 3 người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều 15-5, trên tuyến QL2 đoạn qua xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Video ghi lại hình ảnh xe tải tông vào ô tô đầu kéo khiến 3 người thương vong. Nguồn: MXH

Vào thời gian trên, xe tải BKS 22C-080.xx đang lưu thông do thiếu quan sát đã tông vào đuôi xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc BKS 22R-000.xx chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 1 người trên trên xe tải tử vong tại chỗ, 2 người bị thương, đầu xe tải hư hỏng, biến dạng.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Tân Quang phối hợp với các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông trên tuyến.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.