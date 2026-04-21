Va chạm xe đầu kéo, nam sinh viên tử vong tại chỗ

Ngày 21-4, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Đông Hòa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến một nam sinh 18 tuổi tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô đầu kéo và xe máy khiến nam sinh 18 tuổi tử vong. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo thông tin ban đầu, gần 13 giờ cùng ngày, tài xế Q.T.V. (50 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển ô tô đầu kéo mang biển số 63H-063... lưu thông trên đường ĐT743A theo hướng từ Quốc lộ 1K đi Tân Vạn.

Khi đến trước địa chỉ 306 đường ĐT743A, phường Đông Hòa, tài xế cho xe rẽ phải vào depot. Trong lúc phương tiện ôm cua, xe đầu kéo đã va chạm với xe máy do anh N.G.K. (18 tuổi, ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến anh K. ngã xuống đường và bị bánh xe đầu kéo cán qua, tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TPHCM) cùng Công an phường Đông Hòa nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra vụ việc.

Được biết, nạn nhân là sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Đồng An và đang trên đường đến trường thì gặp nạn.

Nhận tin dữ, cha mẹ của nạn nhân vội vã chạy đến hiện trường, ngã quỵ bên thi thể con trai khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.