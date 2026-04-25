VIDEO: Phá trường gà xuyên quốc gia, giao dịch hơn 1.200 tỉ đồng

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, các đơn vị nghiệm vụ của Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và cơ quan chức năng của Lào đã triệt phá thành công một trường gà hoạt động quy mô lớn, xuyên quốc gia do 1 cặp vợ chồng ngụ TP Hà Nội cầm đầu.

Hình ảnh Bộ Công an phối hợp phá trường gà xuyên quốc gia trên đất Lao

Trường gà này có tên "trường gà quốc tế Viêng Xay" do Đào Anh Dũng (SN 1979; ngụ số 3 Hoàng Hoa Thám, phường Hà Đông, TP Hà Nội) cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu, liên kết với nhiều đối tượng khác tổ chức, điều hành để đánh bạc cho người Việt Nam sang tham gia, thu lợi bất chính.

Quá trình đấu tranh cho thấy "trường gà quốc tế Viêng Xay" là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, quy tụ nhiều đối tượng hình sự trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước và ở nước ngoài.

Hoạt động của trường gà này tuy nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng được xây dựng quy mô với mục đích lôi kéo số lượng lớn con bạc là người Việt Nam sang để đánh bạc. Các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc khép kín, có sự phân công rõ ràng giữa các đối tượng theo từng khâu từ điều hành đến phục vụ.

Đào Anh Dũng, đối tượng cùng vợ cầm đầu đường dây

Cầm đầu trường gà quốc tế Viêng Xay đều là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự thiết lập địa điểm cố định, duy trì hoạt động thường xuyên, có người quản lý và kiểm soát toàn bộ quá trình đánh bạc.

Sau khi đã điều tra, xác minh kỹ lưỡng, ngày 26-3, Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bóc gỡ toàn bộ đường dây đánh bạc dưới hình thức đá gà, bắt giữ 205 đối tượng

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua phân tích, chỉ trong 19 ngày (từ 29-1 đến lúc bị bắt), số tiền thu từ tiền "xâu" (tiền % của các con bạc) là hơn 13 tỉ đồng. Đến nay xác định được số tiền giao dịch đánh bạc trên 1.200 tỉ đồng.

Các "con bạc" bị lực lượng công an bắt giữ

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm: 36 ô tô, 186 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, tài liệu, 23 cá thể gà chọi, 208 hộ chiếu và giấy thông hành; đồng thời phong tỏa hơn 5 tỉ đồng trong các tài khoản liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó có 60 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và 136 bị can về hành vi "Đánh bạc", đồng thời tạm giam 147 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp đấu tranh, làm rõ.