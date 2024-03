Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại phiên khai mạc Khóa họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị Phụ nữ (CSW68) của Hội đồng Kinh tế, Xã hội Liên Hiệp Quốc (ECOSOC). Ảnh: TTXVN

Sáng ngày 11-3, tại New York, Mỹ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Khoá họp lần thứ 68 Ủy ban Địa vị phụ nữ (CSW68) của Hội đồng kinh tế, xã hội Liên Hiệp Quốc (ECOSOC) với chủ đề: "Đẩy nhanh thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em, thông qua xoá đói, giảm nghèo, tăng cường thể chế và cung cấp tài chính có tính tới khía cạnh giới".

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Ủy ban Địa vị phụ nữ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và Giám đốc điều hành Cơ quan Bình đẳng giới của Liên Hiệp Quốc (UN Women)… bày tỏ quan ngại về việc chậm tiến độ trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, nhất là về xoá đói, giảm nghèo; cho rằng phụ nữ và trẻ em gái ở nhiều nơi trên thế giới chưa được bảo đảm đầy đủ các quyền, thậm chí còn bị xâm hại trong các cuộc xung đột; nhấn mạnh cần tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ, tăng cường đầu tư cho giáo dục, chấm dứt xung đột, củng cố hoà bình, tuân thủ luật nhân quyền và nhân đạo quốc tế, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, hỗ trợ và phát huy vai trò của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu và tiến trình về phát triển, tài chính, hoà bình và an ninh.

Thay mặt đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu nêu bật một số thành tựu của Việt Nam trong công tác bình đẳng giới; khẳng định phụ nữ ngày nay là một lực lượng không thể thiếu trong mọi tiến trình ở mọi cấp độ về hoà bình, an ninh, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững; cần tập trung giúp phụ nữ vươn lên phát huy hết khả năng của mình để tham gia vào các hoạt động của đời sống kinh tế, chính trị và xã hội; đề cao việc trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, gắn với phòng, chống phân biệt đối xử và bạo lực trên không gian mạng, tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng môi trường quốc tế hoà bình, ổn định, phát triển bao trùm và bền vững, xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống.

Phó Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các nước và các đối tác vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, không bỏ ai lại phía sau.

Video: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd, Thủ tướng Latvia Evika Silina, Tổng Giám đốc UNDP Achim Steiner, Thị trưởng New York Eric Adams… trao đổi về các lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác cũng như những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Tổng thống Thụy Sĩ khẳng định luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; cho rằng hai nước còn rất nhiều dư địa, tiềm năng cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng Latvia cho rằng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giàu tiềm năng khác như thông tin truyền thông, khoa học công nghệ, lao động, dược phẩm; nhấn mạnh Latvia sẽ tiếp tục ưu tiên hợp tác giáo dục, đào tạo với Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Achim Steiner tại New York. Ảnh: TTXVN

Tổng Giám đốc UNDP khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và triển khai quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, đẩy nhanh tiến trình phi các-bon hoá và bảo đảm tiếp cận năng lượng sạch với giá phải chăng, cũng như đóng vai trò cầu nối giữa Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế, cũng như giữa các nước lưu vực sông Mê Kông để hỗ trợ Việt Nam đạt các mục tiêu đề ra.

Thị trưởng New York khẳng định New York mong muốn tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, đặc biệt là triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa TP HCM và TP New York được ký kết trong tháng 9-2023; khẳng định sẽ tăng cường quan hệ với các đối tác Việt Nam, thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch, ẩm thực, trao đổi học sinh, sinh viên cũng như kết nối các doanh nghiệp hai bên trong các lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Cũng nhân dịp chuyến công tác tại New York, Phó Chủ tịch nước đã tới thăm hỏi và chia buồn với gia đình nhà hoạt động cánh tả, người bạn thủy chung của Việt Nam Merle Ratner vừa đột ngột qua đời; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố năm 2001; thăm Đại học Columbia; thăm trụ sở và làm việc với cán bộ, nhân viên Phái đoàn, các cơ quan thường trú của Việt Nam tại New York, các cán bộ Việt Nam đang làm việc tại các cơ quan Liên Hiệp Quốc.