Việt Nam - New Zealand mở rộng hợp tác

Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 11-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Christopher Luxon. Hai bên đã thống nhất các phương hướng lớn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực, được bao quát trong 3 cặp từ khóa "ổn định và củng cố", "tăng cường và mở rộng", "tăng tốc và bứt phá".



Hai bên nhất trí ổn định và củng cố tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược, hợp tác chính trị, ngoại giao, tạo nền tảng vững chắc hơn cho quan hệ song phương.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường và mở rộng hợp tác trên tất cả các trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, gồm kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh quốc phòng, nông nghiệp và giao lưu nhân dân.

Theo đó, hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 2 tỉ USD trong năm 2024 và 3 tỉ USD trong năm 2026; sớm tăng gấp đôi đầu tư hai chiều thông qua các biện pháp phù hợp, trong đó có mở cửa thị trường và giảm rào cản thương mại hai chiều.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand. Ảnh: VGP

Việt Nam hoan nghênh đầu tư từ New Zealand trong các lĩnh vực, nhất là giáo dục - đào tạo, nông nghiệp chất lượng cao, năng lượng tái tạo. Nhân dịp này, Thủ tướng New Zealand đã công bố triển khai giai đoạn 3 của Dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao (Vietfruits) trị giá 6,24 triệu NZD hỗ trợ nông dân trồng chanh dây quy mô nhỏ và các bên tham gia chuỗi giá trị tăng năng suất.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường hợp tác nông nghiệp, trong đó có nghiên cứu, hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhân giống cây trồng, quản lý an toàn thực phẩm; mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng tốc và bứt phá trong hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển giao công nghệ thân thiện môi trường, giảm phát thải, phát triển nông nghiệp, các ngành công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn...; bứt phá trong hợp tác kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển, nhất là về chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chính sách, chuyển giao công nghệ; tăng tốc trong hợp tác lao động, đào tạo nghề, tạo điều kiện cho lao động của Việt Nam sang làm việc tại New Zealand.

Hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại biển Đông, cùng phấn đấu đưa biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký 3 văn kiện hợp tác quan trọng, gồm Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính giai đoạn 2024 - 2026 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand; Bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2023 - 2026 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan giáo dục New Zealand.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến với Toàn quyền Cindy Kiro, Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam; thăm và có bài phát biểu chính sách quan trọng tại Đại học Victoria Wellington... Thủ tướng cũng đã tọa đàm với các doanh nghiệp hàng đầu của New Zealand và thế giới trên nhiều lĩnh vực nhằm tìm hiểu tiềm năng, nhu cầu và khả năng hợp tác đầu tư. Ngày 11-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Úc, thăm chính thức Úc và New Zealand.