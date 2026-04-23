VIDEO: Qua đường thiếu quan sát, xe máy điện chở 2 người bị xe khách tông

Ngày 23-4, trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn video ghi lại tình huống một xe máy điện chở 2 người đi qua đường thiếu quan sát bị xe khách tông.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Theo đoạn video do camera nhà dân ghi lại, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 21 giờ 23 phút ngày 22-4, trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Quỳnh Giang (cũ), nay là xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm trên, một xe máy điện do một người phụ nữ trẻ chở một thanh niên ngồi sau bất ngờ quay đầu để qua đường. Đúng lúc đó, một chiếc xe khách giường nằm chạy tới tông trúng xe máy điện.

Khi sự việc xảy ra, nam thanh niên ngồi sau nhảy ra khỏi xe, chạy thoát thân. Người phụ nữ và xe máy điện bị xe tông trúng, hất văng xuống đất. Do xe khách phanh kịp thời nên vụ việc chỉ khiến người phụ nữ điều xe máy bị thương phần mềm.

Xe máy điện quay đầu khi xe khách đang lao tới

Sau khi xem video, cư dân mạng cũng bày tỏ bức xúc trước hành vi qua đường không quan sát, mất an toàn dẫn tới vụ tai nạn của người điều khiển xe máy điện. Đồng thời mọi người dành nhiều lời khen cho pha xử lý kịp thời của tài xế xe khách.