Du lịch xanh

VIDEO: Quán cà phê giữa đồng lúa ở Cần Thơ khiến giới trẻ "phát cuồng"

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

(NLĐO) – Cách trung tâm TP Cần Thơ khoảng 10 km, một quán cà phê mang tên "Tôi đi tìm tôi" đang trở thành nơi "check-in" mới của giới trẻ.

Bức trang đồng quê Nam Bộ

Tọa lạc tại phường Thới An Đông (TP Cần Thơ), quán cà phê này thiết kế phong cảnh luôn đổi mới theo chu kỳ mùa vụ.

CLIP: Quán cà phê "Tôi đi tìm tôi" có phong cảnh thay đổi theo mùa vụ

Có lúc, thực khách sẽ ngắm nhìn cánh đồng lúa xanh mướt trải dài như tấm thảm khổng lồ. Chỉ tháng sau, sắc vàng óng của lúa chín thay thế, rực rỡ dưới nắng chiều. Thêm vào đó, vườn cây ăn trái quanh năm đầy ắp hoa trái tạo nên một bức tranh đồng quê Nam Bộ đậm chất thơ.

CLIP: Quán cà phê giữa đồng lúa ở Cần Thơ khiến giới trẻ "phát cuồng" vì đổi cảnh theo mùa - Ảnh 1.

CLIP: Quán cà phê giữa đồng lúa ở Cần Thơ khiến giới trẻ "phát cuồng" vì đổi cảnh theo mùa - Ảnh 2.

CLIP: Quán cà phê giữa đồng lúa ở Cần Thơ khiến giới trẻ "phát cuồng" vì đổi cảnh theo mùa - Ảnh 3.

Không gian xanh máy của quán khiến ai cũng thích

Chính sự thay đổi không ngừng này đã biến "Tôi đi tìm tôi" thành điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích nhiếp ảnh và muốn lưu giữ từng khoảnh khắc độc đáo của thiên nhiên. Nhiều bạn trẻ thậm chí còn quay lại nhiều lần để "săn" những khung hình khác nhau của cùng một địa điểm.

Khác với xu hướng thiết kế cầu kỳ, quán cà phê này chọn lối đi tối giản và gần gũi. Toàn bộ không gian được xây dựng từ những vật liệu mộc mạc, như: khung nhà gỗ, bàn ghế đơn sơ nhưng vô cùng chắc chắn.

Điểm nhấn đặc biệt là những ô cửa sổ và cửa ra vào được thiết kế rộng mở, hướng thẳng ra cánh đồng lúa, mang ánh sáng tự nhiên. Lối đi được lát gạch giản dị, hai bên là những luống hoa dại và cây xanh đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước.

CLIP: Quán cà phê giữa đồng lúa ở Cần Thơ khiến giới trẻ "phát cuồng" vì đổi cảnh theo mùa - Ảnh 4.

CLIP: Quán cà phê giữa đồng lúa ở Cần Thơ khiến giới trẻ "phát cuồng" vì đổi cảnh theo mùa - Ảnh 5.

CLIP: Quán cà phê giữa đồng lúa ở Cần Thơ khiến giới trẻ "phát cuồng" vì đổi cảnh theo mùa - Ảnh 6.

Cảnh đẹp như phim ở vùng quê Cần Thơ

Một điểm cộng lớn khiến quán được giới trẻ ưa chuộng chính là chính sách thân thiện. Quán không thu bất kỳ khoản phí chụp ảnh nào, dù khung cảnh đẹp như phim ở vùng quê Cần Thơ. Thêm vào đó, giá đồ uống chỉ dao động từ 40.000 đến hơn 50.000 đồng/ly - mức giá vừa phải với sinh viên và người đi làm.

CLIP: Quán cà phê giữa đồng lúa ở Cần Thơ khiến giới trẻ "phát cuồng" vì đổi cảnh theo mùa - Ảnh 8.

Cánh đồng lúa lúc còn xanh. Ảnh: Facebook

CLIP: Quán cà phê giữa đồng lúa ở Cần Thơ khiến giới trẻ "phát cuồng" vì đổi cảnh theo mùa - Ảnh 9.

Và tháng sau lúa bắt đầu chín

CLIP: Quán cà phê giữa đồng lúa ở Cần Thơ khiến giới trẻ "phát cuồng" vì đổi cảnh theo mùa - Ảnh 10.

CLIP: Quán cà phê giữa đồng lúa ở Cần Thơ khiến giới trẻ "phát cuồng" vì đổi cảnh theo mùa - Ảnh 11.

Thức uống không quá đắt, lại được chụp hình miễn phí nên nhiều bạn trẻ đến đây lưu giữ khoảnh khắc thiên nhiên

Chị Trần Thị Thanh Thúy (25 tuổi; ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chia sẻ: "Mình đã đến quán 3 lần và mỗi lần đều thấy khác biệt. Lúc đầu là cánh đồng lúa xanh mướt, sau thì vàng rực một màu, còn gần nhất là cây trái sai trĩu quả. Quán rất yên tĩnh, không gian thoáng đãng, ngồi uống cà phê mà cứ như được nghỉ dưỡng ở nông thôn vậy. Giá nước uống lại vừa túi tiền, không thu phí chụp ảnh nữa, thật sự là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm chút bình yên".

Cần Thơ cà phê quán cà phê
