VIDEO: Quán cà phê "phù thủy" giữa lòng phố cổ Hà Nội làm mê mẩn giới trẻ và khách tây

Ra đời từ năm 2016, tiệm Always Cafe nằm ở số 8B phố Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tên của quán được đặt dựa theo lời thoại kinh điển của thầy Severus Snape khi diễn tả tình yêu bất diệt dành cho Lily Potter. Sự độc đáo nhờ việc tái hiện tỉ mỉ nhiều chi tiết bước ra từ trang sách của nữ nhà văn danh tiếng J.K. Rowling giúp tiệm vẫn tồn tại bền bỉ sau một thập kỷ. Quán là chốn hẹn hò cho những ai yêu thích bộ truyện Harry Potter.

Ảnh: Hải Anh

"Ở Always, chúng mình có đủ hết từ áo chùng, cà vạt, sơ mi, kính, mũ… chỉ cần khoác lên là kiểu gì cũng có hình siêu xịn. Ghé quán làm một bộ ảnh thật chất, hoặc rinh luôn một set về và sẵn sàng cho hành trình nhập học Hogwarts thôi nào!" - một status của quán giới thiệu cho khách.

Quán Always' Cafe nằm ở số 8b phố Hàng Tre, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quán không dễ nhận ra nếu không tra cứu thông tin trước. Tuy nhiên, theo ghi nhận, lượng khách tìm đến quán khá nhiều, trong đó phần lớn là khách nước ngoài.

Thực tế tại quán cho thấy không gian được thiết kế theo chủ đề từ loạt truyện Harry Potter của nhà văn nổi tiếng của J.K. Rowling, với các chi tiết quen thuộc như đũa thần, sách cũ, chổi bay và các vật dụng trang trí mang phong cách "phù thủy".

Quán cà phê "phù thủy" giữa lòng phố cổ ở Hà Nội làm mê mẩn khách Việt và khách nước ngoài.



Không gian bên trong không rộng, được chia thành nhiều khu nhỏ, mỗi khu có cách bố trí khác nhau để khách có thể ngồi hoặc chụp ảnh. Ánh sáng trong quán tương đối trầm, tạo cảm giác ấm áp nhưng cũng khiến việc di chuyển trong giờ đông khách trở nên khó khăn hơn.

Một điểm dễ nhận thấy là nhiều khách đến đây không chỉ để uống cà phê mà chủ yếu để trải nghiệm không gian.

Quán có chuẩn bị áo choàng và một số phụ kiện để khách sử dụng khi chụp ảnh. Theo quan sát, khách nước ngoài dành khá nhiều thời gian để tham quan, chụp hình, sau đó mới gọi đồ uống. Điều này cho thấy yếu tố trải nghiệm đang được đặt lên trên yếu tố sản phẩm.

Về đồ uống, quán phục vụ các loại nước được đặt tên theo chủ đề như Butter Beer hay Polyjuice Potion. Các sản phẩm này có hình thức bắt mắt, phù hợp với không gian chung. Tuy nhiên, theo phản hồi từ khách, chất lượng đồ uống ở mức trung bình, không có nhiều khác biệt so với các quán cà phê khác trong khu vực. Giá đồ uống dao động ở mức cao hơn mặt bằng chung phố cổ, chủ yếu do giá trị trải nghiệm đi kèm.

Không gian được bài trí tạo cảm giác bí ẩn. Ảnh: Hải Anh

Always Cafe thu hút khách chủ yếu nhờ ý tưởng và cách tổ chức không gian. Ảnh: Hải Anh

Trong khung giờ cao điểm, đặc biệt vào buổi tối và cuối tuần, quán thường rơi vào tình trạng đông khách. Do diện tích hạn chế, việc tìm chỗ ngồi hoặc di chuyển giữa các khu vực trở nên khó khăn. Một số khách phải chờ hoặc chia sẻ bàn. Đây là hạn chế dễ nhận thấy trong quá trình vận hành của quán.

Anh Rajesh, du khách đến từ Ấn Độ, cho biết anh biết đến quán qua mạng xã hội và quyết định ghé thử khi đến Hà Nội. Theo anh, không gian tại đây mang lại cảm giác mới lạ so với các quán cà phê thông thường. Tuy nhiên, anh cho rằng trải nghiệm chủ yếu đến từ cách bài trí, còn đồ uống không phải yếu tố nổi bật.

Always Cafe không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ đồ uống, tiệm cà phê này thu hút khách yêu thích truyện Harry Potter nhờ mô hình trải nghiệm kết hợp giải trí.



Chị Caroline, du khách Nga, nhận xét quán có cách xây dựng chủ đề rõ ràng, dễ nhận diện. Chị cho biết đã dành thời gian chụp ảnh tại nhiều góc khác nhau trong quán và đánh giá đây là điểm phù hợp để dừng chân khi tham quan khu phố cổ, dù không gian nhỏ và khá đông vào thời điểm chị ghé thăm.

Quán cà phê "phù thủy" giữa lòng phố cổ ở Hà Nội làm mê mẩn giới trẻ trong nước và khách nước ngoài.

Always Cafe thu hút khách chủ yếu nhờ ý tưởng và cách tổ chức không gian. Trong bối cảnh thị trường cà phê tại Hà Nội cạnh tranh cao, những mô hình theo chủ đề như vậy tạo được sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, các yếu tố như diện tích, chất lượng đồ uống và khả năng phục vụ trong giờ cao điểm vẫn là những vấn đề cần được cải thiện nếu muốn duy trì lượng khách ổn định trong thời gian dài.

Ở góc nhìn của khách trong nước, Toàn, một sinh viên tại Hà Nội cho rằng quán phù hợp với nhóm bạn trẻ muốn tìm địa điểm mới lạ để trải nghiệm. Theo Toàn, mức giá có cao so với sinh viên nhưng vẫn có thể chấp nhận nếu đi theo nhóm và không ở lại quá lâu.