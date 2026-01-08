Lạc ở phố cổ Hà Nội, du khách Philippines lên sân bay Nội Bài nhờ giúp đỡ

Trước đó, vào tối 2-1, trên mạng xã hội và diễn đàn OFFB xuất hiện thông tin tìm kiếm một nam du khách 64 tuổi, quốc tịch Philippines, bị lạc tại khu vực Bờ Hồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) khi không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân.

Các lực lượng chức năng hướng dẫn vị khách cung cấp thông tin có liên quan. Ảnh: NIA

Cùng thời điểm, tại Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, một người đàn ông lớn tuổi xuống taxi với vẻ mặt mệt mỏi, hoang mang. Trong túi ông chỉ còn chưa đầy 200.000 đồng tiền lẻ. Không nhớ tên khách sạn, không biết đường đi, ông chỉ yêu cầu tài xế chở đến nơi duy nhất còn nhớ: "Airport".

Do rào cản ngôn ngữ (ông nói tiếng địa phương, tiếng Anh hạn chế), và trùng dịp nghỉ lễ, việc tìm kiếm hỗ trợ ban đầu gặp nhiều khó khăn. Vị khách - ông Junnie Reyes - đành ở lại sân bay suốt đêm 2-1, chờ đến ngày hôm sau.

Sáng 3-1, một sinh viên thực tập - Đại sứ chăm sóc khách hàng tên Minh - phát hiện sự lúng túng của ông và đưa đến Quầy thông tin tầng 1 gặp nhân viên Hoàng Thu Thủy. Nhận thấy khách kiệt sức và mất phương hướng, hai người kiên nhẫn trao đổi bằng giấy bút, cử chỉ và Google Dịch để ghép nối thông tin. Sau nhiều nỗ lực, họ xác định ông bị lạc đoàn, không nhớ khách sạn, lên sân bay chỉ để chờ gặp lại người thân khi cả đoàn làm thủ tục về nước.

Ngay sau đó, chị Thủy liên hệ bộ phận an ninh và Công an cửa khẩu. Hai cán bộ Nguyễn Quang Minh và Trần Anh Tuấn nhanh chóng tra cứu dữ liệu nhập cảnh, xác định khách sạn đoàn lưu trú và liên hệ trực tiếp. Phía khách sạn và người thân cho biết đã tìm kiếm suốt hơn một ngày.

Vài ngày sau, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài nhận được thư cảm ơn của ông Junnie Reyes. Dù có chút nhầm lẫn về tên bộ phận, bức thư thể hiện sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự nhẫn nại của nhân viên sân bay và sự chuyên nghiệp của lực lượng Công an cửa khẩu, khép lại một hành trình đầy lo âu bằng cái kết trọn vẹn.

Một số hình ảnh về sự việc:

Thông tin vị khách bị lạc đã được đăng lên OFFB để nhờ cộng đồng giúp đỡ, tìm kiếm. Ảnh: NIA

Em Minh (người thứ hai từ trái sang) trong đội hình các sinh viên trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội đang thực tập với vai trò là các đại sứ chăm sóc khách hàng tại Nhà ga T2 Nội Bài. Ảnh: NIA

Chị Hoàng Thu Thủy - nhân viên giải đáp thông tin - Trung tâm Điều hành sân bay Nội Bài - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. Chị Thủy đã rất kiên nhẫn tìm mọi cách để hỗ trợ bằng được vị khách bị lạc. Ảnh: NIA

Các chiến sĩ Công an cửa khẩu vui mừng khi giúp vị khách liên lạc lại được với người thân. Ảnh: NIA

Nguyên văn bức email gửi đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để cảm ơn. Ảnh: NIA



















