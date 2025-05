VIDEO: Tài xế lùi xe trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bị phạt 35 triệu đồng

Ngày 28-5, tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Đỗ Văn Y. (SN 1993, quê quán Vụ Bản, tỉnh Nam Định) do có hành vi lùi xe trên đường cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.



Tài xế Y. làm việc với lực lượng CSGT. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, vào lúc 17 giờ 5 ngày 26-5, trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tài xế Đỗ Văn Y. đã điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 98H-033.xx lùi xe tại Km57+500. Tổ công tác CSGT đã phát hiện, đồng thời tiến hành lập biên bản xử phạt đối với hành vi vi phạm của tài xế Y. Với lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế lùi xe trên cao tốc. Video: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, hành vi lùi xe trên đường cao tốc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ luật giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.