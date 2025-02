Xử phạt tài xế xe cứu thương không chở bệnh nhân vẫn hú còi, bật đèn ưu tiên

Ngày 13-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An cho biết các lực lượng của đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế xe cấp cứu vi phạm.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ 15 phút ngày 12-2, Đội tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1A tại Km445+500, phát hiện xe cấp cứu mang BKS 37A-293.xx do tài xế N.H.S. (trú tại xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu) điều khiển, liên tục hú còi, bật đèn ưu tiên.

Không chở bệnh nhân nhưng tài xế vẫn hú còi, bật đèn ưu tiên. Ảnh: Công an cung cấp

Phát hiện dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên xe cứu thương này không có bệnh nhân, nhưng lái xe vẫn liên tục hú còi, bật đèn ưu tiên.

Trạm CSGT Diễn Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe cứu thương 37A-293.xx về hành vi vi phạm sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không đúng quy định và giải thích rõ các quy định cho tài xế.

Với hành vi vi phạm này, tài xế xe cứu thương bị xử phạt từ 2-3 triệu đồng, đồng thời bị tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.