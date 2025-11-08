HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Tài xế thoát chết kỳ diệu, chui ra từ ô tô bị vò nát sau tai nạn giao thông

Tuấn Minh

(NLĐO)- Một đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh 1 tài xế chui ra từ một chiếc ô tô con bị vò nát sau tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A ở Ninh Bình

Ngày 8-11, thông tin từ Trạm CSGT Tam Điệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đang vào cuộc xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến liên quan tới đoạn clip ghi lại cảnh 1 tài xế chui ra từ chiếc ô tô con bị vò nát sau tai nạn.

VIDEO: Tài xế thoát chết kỳ diệu, chui ra từ ô tô bị vò nát sau tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chiếc ô tô con bị vò nát, tài xế thoát chết kỳ diệu. Ảnh CTV

VIDEO: Tài xế thoát chết kỳ diệu, chui ra từ ô tô bị vò nát sau tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8-11 tại km 277+400 Quốc lộ1A đoạn qua phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS Lào U2-83xx do anh Ninh Văn S. (SN 1991; ngụ xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

Khi đến địa điểm trên, xe do anh Song phát tín hiệu rẽ trái đã va chạm với xe ô tô con BKS 35C-164.xx do anh Nguyễn Quý D. (SN 1988; ngụ xã Yên Mô) điều khiển đi cùng chiều.

VIDEO: Tài xế thoát chết kỳ diệu, chui ra từ ô tô bị vò nát sau tai nạn giao thông - Ảnh 3.

Chiếc ô tô con gần như biên dạng hoàn toàn sau tai nạn giao thông. Ảnh: CTV

VIDEO: Tài xế thoát chết kỳ diệu, chui ra từ ô tô bị vò nát sau tai nạn giao thông - Ảnh 4.

Sau va chạm, do thời tiết mưa, đường trơn trượt, 2 ô tô tiếp tục lao lên phía trước và va chạm vào xe đầu kéo BKS 36C-200.xx kéo theo rơ-moóc 36RM-025.xx do Nguyễn Văn Q. (SN 1991; ngụ xã Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) đi theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

Hậu quả, 3 ô tô bị hư hỏng, trong đó xe ô tô con do anh Dương điều khiển gần như biến dạng hoàn toàn. Điều kỳ diệu là dù chiếc ô tô con đã bị vò nát, thế nhưng tài xế Dương đã may mắn thoát chết, không hề bị thương, tự chui ra từ chiếc ô tô.

Clip vụ tai nạn giao thông

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được Công an tỉnh Ninh Bình làm rõ.

    Thông báo