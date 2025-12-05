HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Tài xế xe tải buồn ngủ điều khiển xe chạy "rùa bò" trên cao tốc

Như Quỳnh

(NLĐO) - Điều khiển xe tải trong trạng thái buồn ngủ trên làn đường dừng xe khẩn cấp trên cao tốc, tài xế bị xử phạt.

Ngày 5-12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã xử lý tài xế xe tải bị người dân phản ánh là "chim mồi" trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Video xe tải chạy chậm ở làn khẩn cấp cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nguồn: MXH

Theo các tài xế, chiếc xe tải này chạy chậm trên đoạn đường có vạch phân chia làn mà phương tiện không được đè lên hoặc vượt qua. Việc xe tải di chuyển chậm suốt quãng dài khiến các ô tô phía sau nóng vội, cố tình lấn làn đường hoặc đè vạch liền sẽ bị xử phạt.

Từ hình ảnh do người dân đăng trên mạng xã hội về chiếc xe tải bị nghi là "chim mồi", Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh và xử lý tài xế điều khiển xe tải biển số 24H-022.xx với lỗi đi vào làn dừng xe khẩn cấp tại Km207+100 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng đi Lào Cai.

Qua xác minh, tài xế điều khiển ô tô tải trên là N.V.L. (31 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai). Tại cơ quan công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết do có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ nên chạy chậm ở làn đường dừng xe khẩn cấp.

Căn cứ hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 168/2024, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản với người điều khiển xe ô tô vi phạm. Mức phạt cho hành vi vi phạm trên là 5 triệu đồng, trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, lực lượng CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Tin liên quan

CSGT lên tiếng vụ tài xế xe tải cố tình chạy "rùa bò", nghi vấn "chim mồi"

CSGT lên tiếng vụ tài xế xe tải cố tình chạy "rùa bò", nghi vấn "chim mồi"

(NLĐO) – Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định tài xế xe tải cố tình không cho xe phía sau vượt là hành vi bộc phát

Tai nạn 22 người thương vong ở cao tốc La Sơn - Túy Loan: Tài xế buồn ngủ

Sai phạm dự án Mường Thanh thất thoát tiền tỉ, cựu Chủ tịch Khánh Hòa khắc phục 20 triệu đồng; công an tìm bị hại của Công ty Vạn Tín Phát; nhiệt độ nhiều tỉnh, thành dưới 4 độ C, miền Bắc rét tê tái… là những tin tức hôm nay đáng chú ý

Tài xế buồn ngủ lái xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan

(NLĐO) - Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn xe khách lao xuống vực khiến 2 người chết trên cao tốc La Sơn - Tuý Loan một phần do tài xế buồn ngủ.

mạng xã hội tổ công tác Cao tốc hành vi vi phạm Bộ Công an cơ quan công an Nội Bài - Lào Cai xe tải
