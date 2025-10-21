VIDEO: Thiếu tá CSGT bị ô tô tông, bám nắp ca-pô

Ngày 21-10, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã phối hợp Văn phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Lê Thành Công (SN 1980, trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Lê Thành Công tại cơ quan công an. Ảnh: M. Tâm

Theo đó, vào khoảng 17 giờ 35 phút, ngày 20-10, Lê Thành Công điều khiển xe ô tô mang BKS 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh (thuộc phường Trường Vinh, Nghệ An). Do thời điểm đó, tại cung đường này, lượng phương tiện lưu thông lớn, đang xảy ra ùn tắc nên thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đang thi hành nhiệm vụ điều tiết giao thông, đã ra hiệu lệnh cho các phương tiện di chuyển vào hướng đường khác.

Video ghi lại cảnh tài xế hất thiếu tá CSGT lên nắp ca-pô xe ô tô gây xôn xao dư luận

Mặc dù đã nhận được hiệu lệnh yêu cầu, nhưng Lê Thành Công vẫn cố tình không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe ô tô tông vào hướng thiếu tá Nguyễn Văn Thọ. Thấy phương tiện đang lao nhanh về phía mình nên thiếu tá Nguyễn Văn Thọ đã bám vào nắp ca-pô, tay phải sử dụng gậy chỉ huy điều khiển giao thông liên tục yêu cầu Công dừng xe lại.

Tuy nhiên, Công vẫn tiếp tục điều khiển xe được khoảng 20 m đến khi có người dân sử dụng xe máy chắn phía trước đầu xe thì Công mới dừng lại. Ngay sau đó, đối tượng đã bị khống chế, yêu cầu về tại cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Công khai nhận do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái. Hiện, cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thành Công để tiếp tục điều tra, làm rõ.