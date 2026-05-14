VIDEO: Thót tim cảnh xe tải tông gác chắn, cố vượt qua đường sắt ngay trước "mũi" tàu hỏa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

VIDEO: Thót tim cảnh xe tải tông gác chắn, cố vượt qua đường sắt ngay trước "mũi" tàu hỏa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Lực lượng CSGT Công an Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt 1 tài xế xe tải về hành vi cố băng qua đường sắt khi rào chắn đang hạ, suýt bị tàu hỏa tông

Ngày 14-5, tin từ Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối một lái xe về hành vi điều khiển xe tải cố băng qua đường sắt khi rào chắn đã hạ.

- Ảnh 1.

Hình ảnh xe tải cố vượt đường sắt khi rào chắn đã hạ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 9 giờ 5 phút ngày 13-5, ông Lê Văn Long (SN 1979; ngụ thôn Đồng Yên, xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải BKS 36H-019.xx lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Khi tới đoạn đường giao nhau với đường sắt Bắc - Nam tại km 155+725 (xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) thì chuyển hướng băng qua đường sắt. Đúng lúc này, đoàn tàu chuẩn bị đi qua nên rào chắn đang hạ xuống. Tài xế Long không dừng xe mà cố vượt đường sắt.

Tuy nhiên, do rào chắn đã hạ khiến chiếc ô tô tải mắc kẹt, đứng giữa đường sắt. Khi thấy có người hô hoán tàu sắp tới gần, tài xế xe tải buộc phải điều khiển cho xe tông hỏng rào chắn. Khi xe tải vừa ra khỏi đường sắt thì đúng lúc này tàu hỏa băng qua.

Clip thót tim cảnh xe tải suýt bị tàu hỏa tông khi cố băng qua đường sắt

Sự việc khiến một số người dân chứng kiến được một phen hú hồn. Bởi chỉ chậm một chút, tai nạn giữa xe tải và đoàn tàu có thể xảy ra.

Hiện, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản tài xế Lê Văn Long về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và điều khiển phương tiện làm hỏng rào chắn.

Tin liên quan

Cố vượt đường sắt khi rào chắn đã hạ, người đàn ông tử vong thương tâm

Cố vượt đường sắt khi rào chắn đã hạ, người đàn ông tử vong thương tâm

(NLĐO) – Khi tàu hỏa đi ngang qua, nhân viên đường sắt đã hạ rào chắn nhưng một người đàn ông điều khiển xe máy vẫn cố vượt qua nên bị tông tử vong tại chỗ.

Cố vượt đường sắt, xe tự chế bị tàu hỏa tông văng ra xa khiến 2 người thương vong

(NLĐO) - Chiếc xe ba bánh tự chế cố vượt qua đường sắt khi tàu hoả chạy tới đã bị tàu tông trúng, kéo lê và hất văng ra xa khiến 2 người trên xe thương vong

Tài xế ở TPHCM bị phạt do cố tình băng qua đường sắt

(NLĐO) - Nam tài xế ở TPHCM bị phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng do cố tình băng qua đường sắt đang hạ.

Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính Cố băng qua đường sắt xe tải cố vượt đường sắt suýt bị tàu hỏa tông tông hỏng rào chắn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo