VIDEO: Thót tim cảnh xe tải tông gác chắn, cố vượt qua đường sắt ngay trước "mũi" tàu hỏa

Ngày 14-5, tin từ Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối một lái xe về hành vi điều khiển xe tải cố băng qua đường sắt khi rào chắn đã hạ.

Hình ảnh xe tải cố vượt đường sắt khi rào chắn đã hạ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 9 giờ 5 phút ngày 13-5, ông Lê Văn Long (SN 1979; ngụ thôn Đồng Yên, xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe tải BKS 36H-019.xx lưu thông trên Quốc lộ 1A.

Khi tới đoạn đường giao nhau với đường sắt Bắc - Nam tại km 155+725 (xã Triệu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) thì chuyển hướng băng qua đường sắt. Đúng lúc này, đoàn tàu chuẩn bị đi qua nên rào chắn đang hạ xuống. Tài xế Long không dừng xe mà cố vượt đường sắt.

Tuy nhiên, do rào chắn đã hạ khiến chiếc ô tô tải mắc kẹt, đứng giữa đường sắt. Khi thấy có người hô hoán tàu sắp tới gần, tài xế xe tải buộc phải điều khiển cho xe tông hỏng rào chắn. Khi xe tải vừa ra khỏi đường sắt thì đúng lúc này tàu hỏa băng qua.

Clip thót tim cảnh xe tải suýt bị tàu hỏa tông khi cố băng qua đường sắt

Sự việc khiến một số người dân chứng kiến được một phen hú hồn. Bởi chỉ chậm một chút, tai nạn giữa xe tải và đoàn tàu có thể xảy ra.

Hiện, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản tài xế Lê Văn Long về hành vi vượt đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng và điều khiển phương tiện làm hỏng rào chắn.