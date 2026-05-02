Tài xế ở TPHCM bị phạt do cố tình băng qua đường sắt

Ngày 2-5, Phòng CSGT, Công an TPHCHM cho biết lập biên bản xử phạt một nam tài xế về hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển (hạ xuống).

Nam tài xế tại cơ quan công an.

Trước đó ngày 24-4, Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) tiếp nhận video ghi lại một xe tải cố tình vượt qua đường sắt, đoạn qua đường Thích Quảng Đức, phường Phú Nhuận, khi đèn tín hiệu đã bật, chuông cảnh báo đã reo và cần chắn đang hạ xuống.

Sau khi xác minh, Đội CSGT Hàng Xanh đã mời tài xế đến làm việc. Tại cơ quan công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm.

CSGT sau đó lập biên bản tài xế lỗi "điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang khi chắn đang dịch chuyển", phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

Xe tải cố tình băng qua đường sắt.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức khi lưu thông qua các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Khi đèn đỏ bật sáng, chuông cảnh báo reo, cần chắn bắt đầu hạ xuống, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải dừng lại trước vạch dừng, tuyệt đối không được cố tình vượt qua.