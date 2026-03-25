VIDEO: Thủ tướng Singapore Lawrence Wong “bắt trend” 1990, dân mạng phát sốt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

VIDEO: Thủ tướng Singapore Lawrence Wong “bắt trend” 1990, dân mạng phát sốt

Thu Hương

(NLĐO) - Thủ tướng Singapore Lawrence Wong thu hút sự chú ý lớn khi chia sẻ hình ảnh thời trẻ đầy lãng tử, gắn liền với âm nhạc và xe máy trên mạng xã hội.

Ngày 24-3, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã đăng tải một đoạn video ngắn trên tài khoản TikTok và Instagram cá nhân để tham gia thử thách "Bạn như thế nào trong những năm 90?". 

Đoạn clip dài 20 giây sử dụng nền nhạc bản hit "Iris" của ban nhạc Goo Goo Dolls, nhanh chóng đạt hơn 470.000 lượt xem chỉ sau 6 giờ đăng tải.

Video bắt trend "hoài niệm 1990" của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Clip: Instagram @lawrencewongst.

Trong video, ông Wong chia sẻ loạt ảnh từ thời sinh viên, giai đoạn thực hiện nghĩa vụ quân sự và những công việc đầu tiên. 

Đáng chú ý nhất là tấm hình vị lãnh đạo Singapore để kiểu tóc mullet, đeo kính phi công và chơi đàn guitar. Một số bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc ông ngồi trên xe mô tô, hay mặc áo choàng tốt nghiệp và mặc quân phục diễu binh.

Thủ tướng Wong "gây sốt" cõi mạng vì phong cách lãng tử thời trẻ, với mái tóc mullet sành điệu. 

Trên dòng trạng thái, Thủ tướng Wong viết: "Nhìn lại những năm 90 — những ngày đại học, âm nhạc, nghĩa vụ quân sự và công việc đầu tiên đó. Thật không hiểu sao mọi thứ lại trôi qua nhanh đến vậy!".

Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, ông Lawrence Wong từng theo học tại Mỹ. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Đại học Wisconsin - Madison vào năm 1994 và nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế ứng dụng tại Đại học Michigan vào năm 1995.

Loạt ảnh của Thủ tướng Wong được chia sẻ trong video. 

Ông Lawrence Wong tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Đại học Wisconsin-Madison và nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế ứng dụng tại Đại học Michigan ở Mỹ

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận thú vị. Một người dùng nhận xét: "Kiểu tóc dài cùng cây đàn guitar thực sự rất ấn tượng" và "Đề nghị thủ tướng mang kiểu tóc mullet trở lại ngay!".

Một số ý kiến khác còn hóm hỉnh đề nghị thủ tướng Singapore hãy thử đi xe mô tô thay vì ô tô công vụ trong lễ diễu hành Ngày Quốc khánh sắp tới.

Bình luận dưới video, phát thanh viên Kenneth Chung, người đã từng "hoá thân" thành ông Lawrence Wong và được cho là có ngoại hình tương đồng vị thủ tướng thời trẻ, đặt câu hỏi đùa vui rằng liệu anh có đang nhìn thấy chính bản thân mình trong những bức ảnh thời trẻ của ông hay không. 

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong phát biểu cảm ơn người ủng hộ trong ngày bầu cử 3-5-2025. Ảnh: AP.

Tin liên quan

Singapore nghiên cứu tác động của AI với giáo dục

Singapore nghiên cứu tác động của AI với giáo dục

Nghiên cứu quốc tế cho thấy việc học sinh sử dụng AI không phù hợp hoặc thiếu cấu trúc có thể khiến các em trở nên phụ thuộc quá mức

Singapore thành lập cơ quan vũ trụ quốc gia

Singapore sẽ xem xét phát triển hơn nữa hệ thống vệ tinh để đáp ứng nhu cầu quốc gia và các tình huống cụ thể trên khắp khu vực xích đạo.

Khám phá kho chứa vàng an toàn nhất thế giới của Singapore

Với phần móng sâu 32 m dưới lòng đất cùng hệ thống an ninh phức tạp nhất thế giới, kho chứa vàng này của Singapore có thể cất giữ 500 tấn vàng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo