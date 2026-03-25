VIDEO: Thủ tướng Singapore Lawrence Wong “bắt trend” 1990, dân mạng phát sốt

Ngày 24-3, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã đăng tải một đoạn video ngắn trên tài khoản TikTok và Instagram cá nhân để tham gia thử thách "Bạn như thế nào trong những năm 90?".

Đoạn clip dài 20 giây sử dụng nền nhạc bản hit "Iris" của ban nhạc Goo Goo Dolls, nhanh chóng đạt hơn 470.000 lượt xem chỉ sau 6 giờ đăng tải.

Video bắt trend "hoài niệm 1990" của Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Clip: Instagram @lawrencewongst.

Trong video, ông Wong chia sẻ loạt ảnh từ thời sinh viên, giai đoạn thực hiện nghĩa vụ quân sự và những công việc đầu tiên.

Đáng chú ý nhất là tấm hình vị lãnh đạo Singapore để kiểu tóc mullet, đeo kính phi công và chơi đàn guitar. Một số bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc ông ngồi trên xe mô tô, hay mặc áo choàng tốt nghiệp và mặc quân phục diễu binh.

Thủ tướng Wong "gây sốt" cõi mạng vì phong cách lãng tử thời trẻ, với mái tóc mullet sành điệu.

Trên dòng trạng thái, Thủ tướng Wong viết: "Nhìn lại những năm 90 — những ngày đại học, âm nhạc, nghĩa vụ quân sự và công việc đầu tiên đó. Thật không hiểu sao mọi thứ lại trôi qua nhanh đến vậy!".

Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, ông Lawrence Wong từng theo học tại Mỹ. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Đại học Wisconsin - Madison vào năm 1994 và nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế ứng dụng tại Đại học Michigan vào năm 1995.

Dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận thú vị. Một người dùng nhận xét: "Kiểu tóc dài cùng cây đàn guitar thực sự rất ấn tượng" và "Đề nghị thủ tướng mang kiểu tóc mullet trở lại ngay!".

Một số ý kiến khác còn hóm hỉnh đề nghị thủ tướng Singapore hãy thử đi xe mô tô thay vì ô tô công vụ trong lễ diễu hành Ngày Quốc khánh sắp tới.

Bình luận dưới video, phát thanh viên Kenneth Chung, người đã từng "hoá thân" thành ông Lawrence Wong và được cho là có ngoại hình tương đồng vị thủ tướng thời trẻ, đặt câu hỏi đùa vui rằng liệu anh có đang nhìn thấy chính bản thân mình trong những bức ảnh thời trẻ của ông hay không.