Singapore thành lập cơ quan vũ trụ quốc gia

Tại lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh vũ trụ lần đầu tiên tại Singapore hôm 2-2, Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, khoa học và công nghệ kiêm Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan See Leng cho biết Cơ quan Vũ trụ quốc gia Singapore (NSAS) sẽ được thành lập vào ngày 1-4 năm nay.

Nhằm tận dụng cơ hội phát triển kinh tế không gian cũng như tăng cường năng lực không gian, NSAS sẽ có một trung tâm điều hành đa cơ quan hỗ trợ các cơ quan chính phủ trong việc giao nhiệm vụ vệ tinh, yêu cầu hình ảnh vệ tinh của một vị trí cụ thể, phân tích dữ liệu không gian địa lý… phục vụ cho hoạt động cảng, quy hoạch đô thị, giám sát môi trường và an ninh lương thực.

Ông Tan thông tin thêm rằng Singapore sẽ xem xét phát triển hơn nữa hệ thống vệ tinh để đáp ứng nhu cầu quốc gia và các tình huống cụ thể trên khắp khu vực xích đạo. "Vị trí địa lý cho phép chúng tôi làm được nhiều hơn nữa trong khu vực này" - tờ The Straits Times dẫn lời ông Tan.

Bộ trưởng phụ trách Năng lượng, khoa học và công nghệ kiêm Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore Tan See Leng phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh vũ trụ Singapore hôm 2-2 Ảnh: THE STRAITS TIMES

Hiện nay, chính phủ Singapore đồng sở hữu ba vệ tinh quan sát trái đất với tập đoàn công nghệ, quốc phòng và kỹ thuật trong nước ST Engineering. Việc thành lập cơ quan mới này còn giúp Singapore bảo đảm an toàn cho các tài sản không gian trong bối cảnh môi trường vũ trụ ngày càng chật chội.

Bên cạnh việc xây dựng luật và quy định quốc gia cho lĩnh vực vũ trụ, NSAS còn mở rộng các chức năng hiện có của Văn phòng Công nghệ và Công nghiệp vũ trụ (OSTIn) thuộc Ban Phát triển kinh tế Singapore, với mục đích "xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển vũ trụ đẳng cấp thế giới, phát triển ngành công nghiệp vũ trụ thịnh vượng và thúc đẩy quan hệ đối tác quốc tế" - theo ông Tan.

Bà Ngiam Le, Phó Tổng Giám đốc tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng lớn nhất Singapore là DSO National Laboratories, sẽ được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc NSAS.



