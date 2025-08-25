HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

VIDEO: Thượng uý Lê Hoàng Hiệp cùng Khối Tác chiến điện tử tổng hợp luyện tối 24-8

Minh Chiến

(NLĐO)- Các khối diễu binh đi qua các tuyến đường trung tâm Hà Nội trong tiếng hò reo của người dân tối 24-8.

Tối 24-8, buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80) diễn ra tại khu vực Quảng trường Ba Đình (TP Hà Nội).

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng Khối Tác chiến điện tử diễu binh qua đường Nguyễn Thái Học. Video: Minh Chiến

Các khối tham gia diễu binh, diễu hành lần lượt qua Quảng trường Ba Đình, sau đó rẽ về các hướng theo kế hoạch ban đầu. Trong đó, các khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an đi vào đường Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Thượng Úy Lê Hoàng Hiệp thuộc Khối Tác chiến điện tử, khi tổng hợp luyện diễu binh qua khu vực đường Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng thu hút sự chú ý của người dân hai bên đường. Khối Tác chiến điện tử diễu binh qua đây trong tiếng hò reo của người dân.

Buổi tổng hợp luyện A80 tối nay có sự tham gia diễu binh của 3 khối quân đội nước ngoài, gồm khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga (hơn 30 quân nhân), Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia (mỗi đoàn gồm 120 quân nhân).

VIDEO: Thượng uý Lê Hoàng Hiệp cùng Khối Tác chiến điện tử tổng hợp luyện tối 24-8 - Ảnh 1.

Khối đi bộ Quân đội nhân dân Việt Nam diễu binh qua đường Nguyễn Thái Học.

VIDEO: Thượng uý Lê Hoàng Hiệp cùng Khối Tác chiến điện tử tổng hợp luyện tối 24-8 - Ảnh 2.

Đoàn quân đi trong tiếng hò reo của người dân

VIDEO: Thượng uý Lê Hoàng Hiệp cùng Khối Tác chiến điện tử tổng hợp luyện tối 24-8 - Ảnh 3.

Khối Nữ chiến sĩ gìn giữ hòa bình

VIDEO: Thượng uý Lê Hoàng Hiệp cùng Khối Tác chiến điện tử tổng hợp luyện tối 24-8 - Ảnh 4.

Buổi tổng hợp luyện lần hai nhận được sự quan tâm của người dân

VIDEO: Thượng uý Lê Hoàng Hiệp cùng Khối Tác chiến điện tử tổng hợp luyện tối 24-8 - Ảnh 5.

Khối Nữ quân y

VIDEO: Thượng uý Lê Hoàng Hiệp cùng Khối Tác chiến điện tử tổng hợp luyện tối 24-8 - Ảnh 6.

VIDEO: Thượng uý Lê Hoàng Hiệp cùng Khối Tác chiến điện tử tổng hợp luyện tối 24-8 - Ảnh 7.

Ngày 27-8 tới, sẽ diễn ra buổi sơ duyệt

lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành thượng uý lê hoàng hiệp
